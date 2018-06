El Pacto de Toledo aparca el debate sobre la subida de pensiones a la espera de la sucesión en el PP

Publicada el 19/06/2018 a las 16:44 Actualizada el 19/06/2018 a las 16:54

Antes también comparecerá la ministra

Posturas más alejadas tras la reunión de este martes

La Comisión de Seguimiento y Evaluación delacordó este martesen torno a la recomendación dedicada al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones a la espera de resolverse la sucesión en el PP , informó Europa Press.Según informaron diferentes portavoces de la comisión, fue la propia presidenta, la conservadora, la que llevó esta cuestión a la reunión celebrada este martes, encontrando la comprensión de los diferentes grupos.Así, justificaron que el PP es el grupo con mayor peso parlamentario y que en el amplio abanico de opciones que se postulan a liderarlo podía haber diferentes sensibilidades al respecto. Todo ello a pesar de que en la anterior reunión se había llegado a comentar la posibilidad de, hubiera o no acuerdo.A pesar de que a la salida de la reunión algunas diputadas estimaban un plazo de aproximadamente un mes antes de volver a esta cuestión, la comisión aprovechará para celebrar nuevas comparecencias sobre temas no abordados hasta ahora. Concretamente, la próxima semana están previstas al menossobre la perspectiva de género en las pensiones, y también siguen pendientes comparecencias de cara a la redacción de las recomendaciones dedicadas a los jóvenes y de la digitalización de la economía.En todo caso, antes de recuperar el debate sobre la recomendación dedicada a la subida de las pensiones y el poder adquisitivo de las mismas, la comisión espera recibir a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,, en una comparecencia prevista para los primeros días de julio, bien en la primera semana del mes, o en los primeros días de la segunda.Asimismo, varios grupos también anunciaron durante la reunión que pedirán la comparecencia en la comisión del nuevo secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, y previsiblemente los grupos también celebrarán encuentros con el nuevo director general de Ordenación de la Seguridad Social.Otra de las razones que, a juicio de algunas formaciones, explica que se aparque esta recomendación durante unas semanas pasa por laque dividen a los grupos en torno a esta recomendación.Y eso que, antes de la reunión de este martes, grupos como Unidos Podemos celebraron que varios puntos polémicos que se discutían en la comisión, como la posibilidad de unaen momentos de dificultad económica, habían desaparecido en la nueva redacción propuesta antes del encuentro, el cuarto borrador que se lleva a discusión en esta recomendación.Sin embargo, según comentaron a la salida de la reunión, grupos como el PP o el PDeCAT, defensores de esta posible fórmula, habían pedido volver a incluir este aspecto en una nueva redacción de la recomendación que se someta a debate.Tampoco existe consenso de cara al papel que tendrían los–elemento "troncal" o "medular" ya aceptado por todos– en la subida de las pensiones, ya que el PP se opone a que se deje la inflación como único referente para todos los años. "Si es IPC puro y duro, no hay acuerdo", esgrimía a la entrada uno de sus diputados.Su portavoz en la Comisión, Gerardo Camps, criticaba a la salida que se acusara al PP de bloquear el acuerdo cuando, argumentó, había sido su formación la que más había "modulado" su postura, desde la defensa de las reformas realizadas al inicio de los debates, a una nueva revalorización que, defienden ahora, garantice en épocas de crecimiento el poder adquisitivo de las pensiones conPor contra, señaló que otros grupos no se movieron del IPC como referencia para subir las pensiones todos los años sino que, además, toman los indicadores adicionales (crecimiento económico y evolución de los salarios) como complementos para fijar subidas adicionales, que superarían incluso la inflación.