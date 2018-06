Publicada el 26/06/2018 a las 18:17 Actualizada el 26/06/2018 a las 19:13

“Venta simulada”

Una historia de 57 años

El juez de la Audiencia Nacionalha pedido a las Fuerzas de Seguridad del Estado que localicen el paradero de, presidente del grupo saudí Alhokair , para que declare como investigado –el antiguo imputado– por los delitos de. Alhokair compró la cadena de tiendas Blanco en 2013 y se la vendió tres años más tarde a un, del que Fawaz Abdulaziz Alhokair es consejero delegado. Sólo tres meses después de la operación,, la sociedad propietaria de Blanco, pidió el concurso de acreedores y, en diciembre, la liquidación. La cadena despidió a 850 empleados y cerró una red de 102 tiendas.Los trabajadores de Blanco presentaron entonces unacontra la empresa saudí, el fondo dubaitíy los administradores de Global Leiva. El ex consejero delegado de la cadena textil,, y su director financiero,ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional,También fueron llamados a comparecer otros dos administradores de la empresa,Aunque el presidente del grupo saudí no estaba incluido en la querella, Fernando Andreu, que está en funciones en el Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, ha accedido a la petición de unos de los acreedores de Global Leiva, la empresa, para que declaren Fawaz Abdulaziz Alhokair y, la auditora deque dio el visto bueno a las cuentas de Alhokair. Becket no vio ninguna irregularidad en la venta de Blanco al fondo AC Modus, que se publicitó por un precio de, cuando según las escrituras de compraventa éste fue sólo deel equivalente de cinco millones de riales saudíes. Esa cantidad, además, debería haberse, a razón de un millón de riales –239.592,692 euros– al año. Pero el fondo no llegó a abonar ni euro Alhokair es una gran compañía saudírepartidos por Oriente Próximo. Además, gestiona en régimen de franquicia en esa zona, Asia Central y el Cáucaso hasta, todas las de Inditex pero también Gap, Mango, Desigual, Topshop o Nine West, según consta en su página web. Fawaz Abdulaziz Alhokair creó la empresa en 1990 junto con dos de sus hermanos, es multimillonario y vive en la capital saudí, Riad, según la revista Forbes, que además le señala como propietario de un superático de lujo en Nueva York.En su declaración ante Ismael Moreno, los administradores Waters y Ferreira se negaron a contestar a las preguntas de los abogados de la plantilla. Pero, interrogados por el fiscal, aseguraron que. Ambos directivos sí contestaron a sus abogados, pero sólo para. Por el contrario, la plantilla de la cadena argumenta quede Global Leiva, que en realidad no era más que“carente de contenido patrimonial y económico”. De hecho, su tesis es que Global Leiva fue la herramienta utilizada por el grupo para quedarse con la marca , “el único bien intangible con algo de valor”, después de descapitalizar la cadena.Según argumentan los trabajadores en la querella,: la venta de Global Leiva, en agosto de 2016, alfue únicamente una “venta simulada” . Sostienen que el grupo saudíy aseguran que el director financiero,, ha actuado siempre como administrador de facto de la empresa y como su portavoz ante la plantilla desde que se presentó el concurso. Gerry Waters, Simon Marshall y Mohamed Hussein Mohamed Masud, además, no sólo eran, sino que el grupo saudí también lesBlanco solicitó la liquidación tras perder en su último año. En ese momento no tenía locales de su propiedad, todas sus tiendas estaban en régimen de alquiler.Mientras la Audiencia Nacional investiga la quiebra de Blanco,de Global Leiva. A sus trabajadores el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) les ha abonado los sueldos impagados y las indemnizaciones por despido.Pese a la entrada de capital saudí y dubaití desde 2014 y el fichaje de gestores extranjeros de renombre , la cadena, fundada por el empresario cántabro Bernardo Blanco en 1960, no consiguió levantar la cabeza. En sus mejores días, pero terminó sufriendo. En el primero fueronmientras se cerraban 12 tiendas. Además, Blanco estuvo a punto de pasar por un tercero que fue retirado por AC Modus a la espera de un inversor que nunca apareció.