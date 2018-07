El Gobierno elevará el techo de gasto para 2019 con impuestos a la banca y a las tecnológicas

Publicada el 05/07/2018 a las 10:26 Actualizada el 05/07/2018 a las 11:10

Deducciones fiscales por igualdad

Subirá el techo de gasto

El Gobierno tiene previsto mejorar losingresos tributarios implantando(impuesto a la banca e impuesto a las empresas tecnológicas) y reformando algunas ya existentes, como el Impuesto sobre Sociedades, donde el Ejecutivo quiere implantar un tipo mínimo a partir del cual las empresas no puedan aplicarse deducciones.Así lo ha explicado este jueves la ministra de Hacienda,, en una entrevista con la cadena SER recogida por Europa Press. La titular de Hacienda ha afirmado que "no se trata de subir los impuestos a los ciudadanos, sino de crearTras descartar una subida del IRPF, Montero ha avanzado algunos de los planes del nuevo Ejecutivo en materia fiscal. En primer lugar, llevará al Congreso la conocida como, un impuesto a las empresas tecnológicas que también quería poner en marcha el Gobierno del PP.En el Impuesto sobre Sociedades, Montero se ha propuesto evitar la "arquitectura de deducciones" que hace que las grandes empresas reduzcan mucho el tipo por el que tributan, de tal manera que el planteamiento del Gobierno pasa por establecer una partir del cual las grandes empresas no puedan efectuarse deducciones."Hay diferentes propuestas sobre la mesa. Nos inclinamos por poner un tipo mínimo en las grandes empresas y que no se puedan aplicar deducciones posteriores, porque el tipo teórico no se adecúa al real después de aplicar toda una arquitectura de deducciones", ha explicado.La idea es que, por ejemplo, con un tipo mínimo del 15%, el tipo real no se quede en una media del 12% con las deducciones que se aplican las grandes empresas.Montero ha dicho además que el Gobierno quiere favorecer la, por lo que se estudiará que puedan existir deducciones para aquellas empresas que apuesten por la igualdad efectiva de hombres y mujeres.Otra medida que quiere poner en marcha es el "novedoso", que tendrá un carácter finalista, destinado a financiar las pensiones.Montero ha dicho que esta iniciativa es conocida por el sector, porque así se recogía en el programa del PSOE y, aunque no espera que la banca reciba a esta figura con agrado, sí espera "comprensión" porque "tienen margen para aportar".En cuanto a la fiscalidad 'verde', Montero ha indicado que el objetivo pasa por implantar una, introduciendo por ejemplo gravámenes añadidos a productos contaminantes.Todas estas medidas, ha dicho la ministra, tienen que empezar a tramitarse ya, dado que algunas figuras son de nueva creación, porque el objetivo es que entren. "Empezaremos desde ya a llevar propuestas al Congreso", ha añadido.Por otro lado, la ministra de Hacienda ha asegurado que el techo de gasto se incrementará en 2019 y, aunque no ha dado cifras, ha apuntado que se trata de que los ingresos permitanperdido en la crisis.