El IPC escala tres décimas hasta el 2,3% en junio, su nivel más alto en 14 meses

El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 0,3% en junio en relación al mes anterior, y elevó dos décimas su tasa interanual, hasta el 2,3%, su nivel más alto desde abril de 2017 (2,6%), según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.Estadística señala que, en el repunte de la tasa interanual del IPC de junio, ha influido principalmente el encarecimiento de las gasolinas, de los alimentos −especialmente de las frutas−, de la electricidad y del gasóleo para calefacción.La tasa interanual de junio es la vigésima segunda tasa positiva que encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoyLa, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, bajó una décima en junio, hasta el 1%, con lo que se sitúa 1,3 puntos por debajo del IPC general.En elde junio, ha influido el repunte en un punto, hasta el 6,1%, de la tasa de transporte, motivado por el encarecimiento de los precios de los carburantes.Asimismo, la tasa interanual de vivienda subió tres décimas, hasta el 2,6%, por los precios de la electricidad y del gasóleo para calefacción, frente al coste del gas, que bajó durante este mes.Los alimentos y bebidas no alcohólicas incrementaron su tasa interanual en junio hasta el 2,5%, cinco décimas más que en mayo, por la subida de los precios de las frutas y por el hecho de que los precios de las legumbres y hortalizas bajaron menos de lo que lo hicieron en junio de 2017.Por el contrario, hoteles, cafés y restaurantes recortaron tres décimas su tasa interanual, hasta el 1,7%, debido a que los precios de los servicios de alojamiento no subieron tanto como en junio de 2017, mientras que la tasa de ocio y cultura disminuyó dos décimas, hasta el 0,6%, como consecuencia de que los precios de los paquetes turísticos han subido menos que un año antes.En, el IPC subió unen relación a mayo debido principalmente a las frutas, los paquetes turísticos, la luz, las gasolinas, la restauración y los servicios de alojamiento.En concreto, el grupo de alimentos incrementó sus precios un 0,5% por el encarecimiento de las frutas, en tanto que el grupo de ocio y cultura elevó un 0,9% sus precios en el mes de junio por el encarecimiento de los paquetes turísticos.También se experimentaron repuntes mensuales en el grupo de(+0,3%) por el mayor coste de los servicios de alojamiento y, en menor medida, de la restauración. En la vivienda (+0,5%) por la subida de la electricidad y del gasóleo para calefacción, y en el transporte (+0,4%) por el alza de los precios de las gasolinas.Por rúbricas, las que más elevaron sus precios enfueron las frutas frescas () y las patatas y sus preparados (+3,7%).Por el contrario, los mayores descensos mensuales se registraron en las legumbres y hortalizas frescas (-3,5%), la ropa de mujer (-1,9%) y los aceites y grasas (-1,5%).En, las rúbricas que experimentan los mayores descensos de precios son el azúcar (-2,5%), los objetos recreativos (-1,9%), electrodomésticos y reparaciones, y el transporte público interurbano (-1,4% en ambos casos).En el lado opuesto, los mayores ascensos de precios en el último año los experimentan las frutas frescas (+14,1%), el transporte personal (+6,8%), huevos (+6,1%) y legumbres y hortalizas frescas (+6%).En, los precios subieron en junio en todas las comunidades autónomas, cona la cabeza (+0,4%). Les siguen Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra y La Rioja (+0,3%), y Andalucía, Aragón, Madrid y País Vasco, con alzas mensuales del 0,2%.En, el conjunto de las 17 comunidades presentó tasas positivas en junio, en todas ellas superiores a las de mayo. Las tasas más elevadas corresponden a(+2,6%)(+2,5%) y la más baja a Canarias (+1,8%).