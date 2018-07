Publicada el 13/07/2018 a las 12:16 Actualizada el 13/07/2018 a las 13:31

La marca de cosméticos Johnson & Johnson ha sido obligada a pagar casi 4.700 millones de dólares por daños y prejuicios a 22 mujeres que denunciaron que el polvo de talco de la compañía contribuyó a desarrollar cáncer de ovario.El abogado principal del caso, Mark Lanier, defensor de las demandantes —— advierte de ladesde hace más de 40 años.El juicio, que tuvo una duración de seis semanas en un tribunal de Saint. Louis, otorgó elde euros por los daños punitivos, y 550 millones en concepto de daños compensatorios, según informa el diario The Guardian.El testimonio de los expertos médicos en el juicio concluye que el amianto, un producto cancerígeno, mezclado con talco mineral es el ingrediente principal en los productos Baby Powder y Shower to Shower desarrollados por la marca con base en Shefayim, Israel. Los abogados afirman que se encontraron fibras dey partículas de talco en los tejidos del ovario de muchas de estas mujeres.Lanier ha matizado que espera que "este veredicto llame la atención de la marca y eso les lleve asobre la conexión entre el amianto, el talco y el cáncer de ovario", eantes de causar más daños, angustias y muertes causadas por el cáncer de ovario.Más deafirmando que el producto contribuyó al desarrollo de cáncer, mientrasque sus productos puedan estar relacionados con dicha enfermedad y han comunicado su intención de apelar la sentencia, y confían en quey no causan cáncer de ovario.