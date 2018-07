Publicada el 16/07/2018 a las 12:37 Actualizada el 16/07/2018 a las 13:04

Tres días de #HuelgaAmazon, en San Fernando de Henares #Madrid, coincidiendo con el #PrimeDay. La multinacional pretende crear varias categorías salariales para un mismo trabajo @AmazonEnLucha pic.twitter.com/dgw8It803X — CCOO de Madrid (@CCOOMadrid) July 16, 2018

Primeday, el día de mayor ofertas de Amazon

Los trabajadores de Amazon enhan comenzado este lunes una huelga cuyacoincidiendo con el PrimeDay de la empresa.Según ha informado CCOO en un comunicado, la empresa presentó una "primera propuesta" en la mesa de negociación "tras más de 15 días de espera por parte de las organizaciones sindicales". Sin embargo, los avances en ella contemplados eran"La propuesta no contempla ninguna de las propuestas presentadas por las organizaciones sindicales y, por ejemplo,, lo que, critica el sindicato.En este punto, CCOO", ya que "no ha hecho más que dilatar tiempos sin buscar un final al conflicto".Por su parte, UGT ha asegurado que" y lamenta que la multinacional "no haya estado a la altura".En un comunicado, el sindicato ha lamentado que la dirección de la empresa haya "de los trabajadores del centro logístico y distribución de San Fernando de Henares y evitar la huelga ".UGT considera quede negociación por parte de la dirección de Amazon y sí "un intento de presentar unas ofertas que están fuera de la realidad, como el aumento salarial del 1,1% de los salarios de la plantilla que es inaceptable.Por otra parte, el sindicato ha cargado contra "el intentar modificar las condiciones laborales de los trabajadores de Amazon de manera unilateral,".La huelga del centro logístico coincide con la celebración del PrimeDay del gigante del comercio electrónico, que, un día y medio, con más de un millón de ofertas especiales para los clientes de Amazon Prime en todo el mundo.La multinacional prevé mejorar en esta edición los resultados del pasado PrimeDay, donde vendieron un 60% más que en 2016 y se convirtió en, más que el Cyber Monday y el Black Friday.Amazón lanzó el programa Primeregistrados en todo el mundo. En España, el número de clientes Primey, paralelamente, la selección de productos disponibles para estos clientes también se ha duplicado en los últimos años.