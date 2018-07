Aragonès comunica al Gobierno que Cataluña no irá al Consejo de Política Fiscal

Publicada el 19/07/2018 a las 10:48 Actualizada el 19/07/2018 a las 10:49

El vicepresidente y conseller de Economía de la Generalitat,, ha comunicado este jueves por carta a la ministra de Hacienda,, que Cataluña no participará en la próxima reunión del pleno del(CPFF), como asegura que le avanzó en el encuentro que mantuvieron el día 12.En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, asegura que la decisión se ha tomado por el "profundo desacuerdo con el mecanismo fijado para la toma de decisiones", que, según él, no deja margen de maniobra a las comunidades.Aragonès apunta a que el consejo es "poco más que una reunión de trámite donde selas posiciones del Estado, y no se permite un debate productivo.Critica que la posibilidad de cambiar las propuestas del Gobierno son "remotas", ya quecualquier postura discrepante con el planteamiento inicial, señala."Es incomprensible que los territorios no tengan un voto decisorio a la hora de acordar aspectos que son fundamentales para su financiación y funcionamiento", alerta.Además, ha añadido que tiene poco sentido participar, ya que se han iniciado los trámites para convocar las comisiones bilaterales entre Generalitat y Estado, entre ellas la de Asuntos Económicos y Fiscales, que no se reúne desde 2010, y se ha abierto a tratar "alguna cuestión personalmente".