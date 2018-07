La Seguridad Social pagará este viernes los atrasos derivados de la subida de pensiones de este año

Publicada el 25/07/2018 a las 14:12 Actualizada el 25/07/2018 a las 14:13

Atrasos para mínimas y no contributivas

La Seguridad Socialde la subida de las pensiones recogida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, que supondrán un desembolso superior a los 1.121 millones de euros, informa Europa Press.El sistema pagará asíy del 3% para las mínimas, no contributivas y SOVI contemplado en los Presupuestos Generales del Estado, que entraron en vigor este mes tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).Así, según ha informado este miércoles el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,con los atrasos correspondientes a los siete primeros meses del año y la paga extra recibida junto a la nómina de junio.y se abonará con anterioridad al pago ordinario de la pensión mensual de julio.La cuantía de esta paga de atrasos alcanzará los 101,24 euros de media para cada pensión del sistema (117,1 euros en el caso de la pensión de jubilación y 70,33 euros de media para las pensiones de viudedad).A partir de la nómina de agosto,La pensión media del sistema se eleva así a 956,13 euros mensuales; la de jubilación a 1.101,73 euros al mes y el límite máximo de pensión será de 2.614,96 euros mensuales.Por su parte, los pensionistas de mínimas, no contributivas y del SOVI(0,25%) y la contemplada en Presupuestos (3%). En total, 2.425.422 pensiones mínimas, 324.434 pensiones del SOVI y 548.000 pensiones no contributivas recibirán los atrasos este viernes.Con el incremento derivado de los Presupuestos, la pensión mínima de jubilación para una persona mayor de 65 años y con cónyuge a cargo se situará en en 810,6 euros mensuales; las pensiones del SOVI en 420,50 euros al mes y las pensiones no contributivas, en 380,1 euros mensuales. En cuanto al límite de ingresos, compatible con el cobro de pensión mínima será de 7.347,99 euros anuales.Las prestaciones familiares por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad del 65% o superior, porcentaje resultante del incremento del 3% recogido en Presupuestos menos el 0,25% aplicado el pasado 1 de enero. Si la discapacidad es del 75% o superior, el importe de la pensión se elevará a 6.842,40 euros anuales, con 210.000 beneficiarios.El, sin discapacidad, quedará fijado en 11.953,94 euros anuales y 17.991,42 en el caso de familias numerosas, y se incrementará en 2.914,12 euros anuales por cada hijo a partir del cuarto.