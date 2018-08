Publicada el 10/08/2018 a las 18:45 Actualizada el 10/08/2018 a las 20:10

El Ibex cede un 1,4% en la semana y el BBVA lidera la caída

¿Por qué se desploma la lira turca?

Trump dobla los aranceles a las importaciones turcas de aluminio y acero

El BCE vigila la exposición de los bancos de la eurozona a Turquía

Erdogan habla de guerra económica y llama a buscar dólares y euros "bajo la almohada"

Las turbulencias de la lira turca, que ha llegado adurante la sesión de este viernes, han tenido impacto en los grandes bancos de la zona euro con mayor exposición a Turquía. A la cabeza de ese grupo, están las entidades de España. Los bancos españoles son los que registran una mayor exposición al país otomano, con 80.898 millones de dólares (70.848 millones de euros), cifra que representaa dicho estado, según los datos del Banco de Pagos Internacional (BIS por su sigla en inglés) consultados por Europa Press.Del total de la exposición de la banca española a Turquía, alrededor de 2.376 millones de dólares (2.084 millones de euros) correspondían a contrapartes del, mientras que 19.255 millones de dólares (16.886 millones de euros) respondía ay otros 59.266 millones de dólares (51.978 millones de euros) a su exposición alturco.Según los registros del banco del BIS, la exposición de la banca española a Turquía, ya que los bancos franceses aparecen en segunda posición con un riesgo de 35.145 millones de dólares (30.826 millones de euros), mientras que la banca italiana es la tercera más expuesta a Turquía, con 18.489 millones de dólares (16.213 millones de euros).La situación en Turquía –cuya moneda ha sufrido la peor caída de su historia, según El Economista– ha provocado que el Ibex 35 no haya conseguido cerrar la semana por encima de la cota psicológica de los 9.700 puntos en los que cerró el pasado viernes. El selectivo español registre, hasta los 9.602 enteros.De este modo, las acciones del español BBVA han concluido la jornada con, lastradas por la exposición de la entidad española al turco Garanti, en el que controla el 49,85% del capital. El descenso del BBVA se ha hecho notar igualmente en el resto del sector. En concreto, Sabadell , el segundo peor valor del día, se ha dejado un 3,8%, seguido de CaixaBank , que ha descendido un 3%, de Bankia , con una caída del 2,8%, y de Santander, que ha cedido un 2,7%.Así mismo, en el mercado de deuda, la prima de riesgo española se ampliaba el viernes desde los 104 puntos básicos de la apertura, al tiempo que la rentabilidad exigida al bono a diez años en el mercado secundario llegaba al 1,3%.Bart Hordijk, analista de Monex Europe, señala que el, unido a la aparente incapacidad o falta de voluntad del banco central otomano de apoyar a su moneda "han sido demasiado para la lira turca".Las relaciones entre ambos países se han enturbiado a raíz del caso de Fetulá Gulen, un clérigo turco exiliado en Estados Unidos desde los años 90 al que el Gobierno deacusa del fallido golpe de Estado de 2016 . Turquía reclama su extradición, algo a lo que Washington aún no ha respondido.En el último episodio, la Justicia turca rechazó la semana pasada un recurso del pastor estadounidense, acusado de espionaje y terrorismo por sus supuestos vínculos con Gulen, para ser liberado mientras continúa el juicio celebrado en su contra.El presidente de EEUU, Donald Trump , ha autorizado unaprocedentes de Turquía, que alcanzarán el 50% y el 20%, duplicando así su actual importe, como respuesta al desplome de la moneda turca.En respuesta, el Departamento del Tesoro sancionó a los ministros de Justicia e Interior turcos, Abdulhamit Gul y Suleyman Soylu, respectivamente. La nación euroasiática, por su parte, ha amenazado conEl Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que agrupa las funciones como supervisor bancario del Banco Central Europeo (BCE), ha reforzado en los últimos meses su atención a la exposición a Turquía de los grandes bancos europeos ante la inestabilidad de su divisa.Según fuentes conocedoras consultadas por Financial Times, el MUS ha comenzado en los dos últimos meses a vigilar más de cerca la situación de entidades como BBVA, Unicredit y BNP Paribas, con operaciones significativas en el país otomano, aunque el diario apunta que la instituciónPor su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan , ha hecho un llamamiento al país para, asegurando que Turquía tiene a Dios de su parte y reclamando a aquellos ciudadanos que guarden euros o dólares "bajo la almohada" que los cambien por liras turcas.Así, el ministro de Finanzas y del Tesoro de Turquía,, ha expresado su disposición a ejecutar un nuevo modelo económico en el país, subrayando que la independencia del banco central "es muy importante".