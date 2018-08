Las salas de cine responden al Gobierno: hay "una clara bajada" de 40 céntimos de media en las entradas

Publicada el 21/08/2018 a las 17:09 Actualizada el 21/08/2018 a las 18:38

0,66 euros de bajada media para Facua

La(FECE) ha defendido este martes 21 de agosto en declaraciones a Europa Press que hay "una clara bajada" en los precios de las entradas de cine a raíz de la entrada en vigor del nuevo IVA al 10% , pasando de 6,22 euros de media en junio a 5,82 euros en julio.FECE no ha querido valorar las declaraciones realizadas por el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao , quien ha alertado de que "igual hay que revisar" la bajada al 10% del IVA al cine en el caso de que esta medida. Para el ministro, son los exhibidores y los distribuidores los que "tienen que ver" que finalmente la bajada del IVA repercuta en las entradas y "llegue a todo el mundo".No obstante, los exhibidores han publicado los datos recogidos por comScore de taquilla y espectadores de las salas de cine en España en los meses de junio (cuando el IVA todavía estaba al 21%) y julio (IVA 10%), que a su entenderde una entrada de cine en España."Creemos necesario remarcar, una vez más, el esfuerzo realizado por las salas de cine durante los últimos 5 años para que los espectadores no se vieran afectados por la subida del IVA al 21%, donde el precio medio de la entrada de cine en España bajó en ese periodo un 8.5%", ha apuntado la asociación. En este sentido, han recordado que el precio medio de la entrada de cine ha pasado desde losregistrados en el año 2013 a losde precio medio del año 2017.Por el contrario, las entradas de cine, teatro y conciertos son unque hace un año, según datos recogidos por Europa Press del IPC del INE para julio, mes en el que entró en vigor la bajada del IVA de las entradas de cine del 21 al 10 por ciento. Las entradas de teatro y concierto tienen un IVA del 10 por ciento desde julio de 2017.Según un análisis de FACUA-Consumidores en Acción , la bajada del IVA del cine del 21 al 10 por ciento debería provocar una disminución en el importe de las entradas de, de manera que el precio en los fines de semana y festivos pasaría de los 7,31 euros actuales a 6,65 euros.Tras la bajada del IVA al cine, algunos exhibidores comoanunciaron descensos en el coste de las entradas de hasta 90 céntimos.Poco después, un estudio de FACUA aseguraba que el 70% de los cines analizados en una encuesta no habían repercutido la bajada del IVA al precio de las entradas o habían reducido los precios menos de los que corresponde al repercutir el impuesto al 10% en lugar de al 21%.