Casi la mitad de las horas extra que se trabajan en España no se pagan

Publicada el 23/08/2018 a las 17:33 Actualizada el 23/08/2018 a las 17:59

Más de 800.000 trabajadores hacen horas extra

Casi la mitad de las horas extra trabajadas en el segundo trimestre del año, según un informe de CC.OO. a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), informa Europa Press.El número de horas extraordinarias trabajadas alcanzó en el segundo trimestre de este año su, con una media de 6,8 millones de horas extra a la semana, la cifra más alta desde el segundo trimestre de 2009.De ellas, ela los trabajadores, mientras que el 44% no fue retribuida ni compensada con libranzas.Según destaca CC.OO ., las horas extraordinarias que se trabajaron en el segundo trimestre equivaldrían a la creación de 170.600 empleos asalariados a jornada completa (40 horas/semana).De acuerdo con los cálculos del sindicato, el volumen de horas extras pagadas (3,8 millones de horas a la semana) equivaldría a la creación de 95.900 empleos asalariados a tiempo completo, mientras que los tres millones de horas extra no pagadas seríanasalariados a tiempo completo.El sindicato advierte de que esta situaciónque hacen esas horas extra sin retribución alguna como al conjunto de la sociedad, ya que los salarios que se deberían haber abonado quedany se lastran los ingresos de la Seguridad Social Laque realizaron horas extraordinarias en el segundo trimestre alcanzó también máximos de la última década, hasta situarse en una mediatrabajadores a la semana. De ellos, 415.400 recibieron una compensación por trabajar esas horas, 364.400 no percibieron nada y 45.700 personas fueron compensadas solo en una parte.Los sectores que concentran un mayor volumen de horas extra trabajadas en el segundo trimestre son la(1,1 millones de horas de media a la semana),(848.000 horas),(775.000 horas),(601.000 horas) y(577.000).Ense realizan horas extra pagadas y también no retribuidas. Hay sectores donde las horas extra trabajadas que se pagan o compensan con descanso son mayoritarias y otros donde las prolongaciones de jornada son claramente mayoritarias.Así, lasson claramenteen industria manufacturera, construcción, sanidad y servicios sociales o agricultura y ganadería. Por el contrario, lasdentro de las ramas de hostelería, educación, actividades financieras y de seguros, y actividades profesionales, científicas y técnicas.Las ramas de hostelería, comercio y reparación de vehículos, educación , actividades profesionales, científicas y técnicas y actividades financieras y de seguros concentran más de la mitad (54%) de todas las horas extras no pagadas que se trabajaron en España en elNo obstante, el peso de estas mismas ramas entre las horas extra pagadas es mucho menor y sólo concentran un porcentaje reducido de las horas extras pagadas (el 26% del total).