El Pacto de Toledo coincide en que el IPC debe ser un elemento "troncal", pero no cierra ningún acuerdo

Publicada el 12/09/2018 a las 16:17 Actualizada el 12/09/2018 a las 16:42

Centenares de pensionistas han cortado este miércoles el tráfico frente al Congreso de los Diputados para exigir a los partidos que componen elque revaloricen las pensiones conforme al IPC "real" y no utilicen nuevas fórmulas ligadas a los salarios o al PIB. La Coordinadora de Pensionistas ha reclamado a gritos que los diputados acuerdenporque "hay dinero" suficiente y el 50 % de los pensionistas cobra por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.", han gritado los concetrados, que se ha visto apoyados por varios diputados de Unidos Podemos.El Pacto de Toledo se ha reunido de nuevo este miércoles, aunque el encuentro se ha saldado sin ningún acuerdo, según han señalado los diferentes portavoces a la salida de la reunión. Los representantes de los diferentes partidos políticos en esta Comisión se han emplazado al próximo miércoles, tras coincidir en que es imprescindiblede las pensiones usando el IPC como elemento "troncal".La portavoz del PSOEha afirmado que las negociaciones que se están realizando hasta el momento se basan en la recuperación de la confianza de los ciudadanos y en garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, aunque ha insistido en que acercar posturas entre los partidos ""Las posiciones no son fáciles y lo que no podemos hacer es una redacción que permita interpretaciones en detrimento de lo que consideramos que es la garantía sí o sí del poder adquisitivo", ha apostillado, tras insistir en que las recomendaciones deben ser "" para que no lleven a "interpretaciones maliciosas, porque no puede volver a pasar lo de 2013".Asimismo, Perea ha dejado claro que teniendo en cuenta que el IPC, hay que buscar la fórmula de que el diálogo social permita acomodar el poder adquisitivo. Por parte del PP, Gerardo Camps, ha afirmado que se están acercando posturas respecto a que haya una participación más extensa del diálogo social.Desde el grupo parlamentario de Unidos Podemos, Aina Vidal ha apuntado que considera que el IPC esy que a partir de ahí deben incorporarse otros elementos cuando la bonanza de la economía lo permita. "El PSOE estará donde esté la mayoría social, que es el IPC como mínimo. No le vamos a dejar un centímetro para recular", ha añadido.Por su parte, el portavoz de Cs, Sergio del Campo, ha afirmado que su grupo está de acuerdo en que se acabe con el índice de revalorización de las pensiones y en que el poder adquisitivo se marque con el IPC, "de que hay diferentes posiciones y hay que acercarlas". "La única fórmula que habrá de llegar a un acuerdo es flexibilizar el acuerdo, de forma que el mecanismo permitadesde un extremo hasta otro", ha apostillado Del Campo.Desde el PNV, el diputadoha afirmado que no es "pesimista" respecto a que en la recomendación número dos, relativa a la fórmula de revalorización, que es fundamental, se vaya a poder alcanzar un acuerdo. "Todos sabemos cuáles son nuestros márgenes y nuestros problemas", ha resaltado. Por su parte, Jordi Salvador (ERC) también apuesta por el IPC, "".