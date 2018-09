Un juez declara nula por abusiva seis cláusulas de la denominada 'hipoteca tranquilidad' de Banesto (Santander)

Publicada el 12/09/2018 a las 17:02 Actualizada el 12/09/2018 a las 17:54

La sala 6 del Juzgado de lo Mercantil de Madrid ha declarado nulas porde la denominada hipoteca tranquilidad comercializada por Banesto (ahora Banco Santander ), condenando a la entidad a cesar en su uso, a no utilizarlas en el futuro y a retirarlas de sus contratos vigentes, informa Europa Press.Concretamente, las cláusulas declaradas nulas son las referidas a la, a los intereses ordinarios (tipo de interés y fórmula de cálculo), al tipo de interés variable (diferenciales y redondeo), al interés de demora, a la(formalización y cancelación de la hipoteca).El juez ha dado por acreditado que el contrato de crédito hipotecario tranquilidad no resulta comprensible ni claro en los riesgos económicos para el consumidor. Su clausulado es abusivo por, mientras que miles de clientes que solicitaron esta hipoteca pensando que era adecuada a su sueldo han visto pérdidas constantes. La media decomparada con una hipoteca al uso es de 60.000 euros después de 10 años de hipoteca.Esta demanda colectiva ha sido interpuesta y ganada por la Asociación de Usuarios Financieros ( Asufin ). Su presidenta, Patricia Suárez, ha destacado la importancia de esta sentencia, ya que es unaque obliga a cualquier banco a cesar este tipo de cláusulas, estén personados los clientes en esta demanda o no.Suárez ha recordado que los bancos tuvieron que quitar la cláusula suelo en mayo de 2013, cuando el Tribunal Supremo la declaró. En este sentido, Asufin pide a Santander que retire estas cláusulas "de inmediato y que no siga litigando"."Son ya diez años desde la caída de Lehman Brothers, es hora de que los bancosy acaten las resoluciones de los tribunales. Los contribuyentes nos ahorraríamos el sostenimiento de uny los consumidores volveríamos a confiar en la banca", ha subrayado.