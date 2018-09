Calviño responde a los empresarios: "Si hay un momento en el que toca subir impuestos es ahora"

Publicada el 17/09/2018 a las 09:42 Actualizada el 17/09/2018 a las 09:43

Balance "extraordinariamente positivo" del Gobierno

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño , ha afirmado este lunes que, cuando España presenta un crecimiento económico "robusto".Calviño, en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, respondía así a los empresarios, que son contrarios a nuevas, y al presidente de BBVA , Francisco González, que hoy afirma en el diario ABC que, ante la desaceleración económica, "el Gobierno no debe elevar el gasto ni subir los impuestos".La ministra ha defendido que la economía española sigue mostrando datos positivos y un crecimiento "robusto", por lo que es ahora y no en momentos de crisis cuando se deben. "Se han rebajado impuestos en momentos en los que no era coherente hacerlo por la lógica económica", ha señalado.Calviño ha insistido en que el planteamiento del Gobierno es no subir los impuestos a las clases medias y trabajadores , sino hacer que los que más tienen, paguen más. La titular de Economía ha asegurado que España cumplirá con la normativa comunitaria y saldrá este año del procedimiento de déficit excesivo para pasar a lo que se conoce como "brazo preventivo", en el que se tiene en cuenta el ajuste estructural.Éste será de unos, pues la senda de déficit que se ha marcado el Ejecutivo apunta a un objetivo del -1,8% del PIB, según ha recordado Calviño, que ha negado que se vayan a producir recortes en el gasto social.La ministra ha subrayado que son objetivos del Gobierno cumplir con los objetivos de estabilidad, reducir la deuda pública, trabajar en favor de la estabilidad laboral y crecer lo máximo posible, pero buscando que ese crecimiento económico "se reparta entre todos" y no sólo entre unos pocos.Calviño ha hecho un balance "extraordinariamente positivo" de los 100 días del Gobierno de Pedro Sánchez porque "se ha cambiado la dinámica del país" y se han conseguido logros importantes, como recuperar la sanidad universal y revertir los recortes en Educación.Sobre la, Calviño ha reiterado que, al actual precio de la acción, "no sería un buen negocio para los ciudadanos españoles" vender ahora la parte de la entidad que todavía está en manos del Estado.