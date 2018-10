El FMI rebaja el crecimiento de España al 2,7% en 2018 y recomienda preservar las reformas laborales

Publicada el 03/10/2018 a las 12:11 Actualizada el 03/10/2018 a las 12:52

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado de que el ciclo de recuperación económica en España está "llegando a su madurez", por lo que ha rebajado en, hasta el 2,7%, en línea con la estimación del Gobierno, al mismo tiempo que ha recomendado que se realice uny que se preserve"España ha continuado recuperando el terreno perdido durante la crisis con un crecimiento económico que ha generado abundante empleo gracias a las reformas pasadas. Pero", subraya el FMI.Los técnicos del FMI que han visitado España en el marco de su revisión anual de la economía, conocida como 'Artículo IV', han mantenido. "La economía mantiene un tono fuerte pero ha superado ya su pico cíclico", ha indicado el organismo presidido por Christine Lagarde.A partir de 2020, la institución prevé que el crecimiento de la economía española, estimada en el 1,75% anual. Esta caída en el crecimiento se debe a que la economía está "lastrada" por retos "estructurales" como la deuda pública "notablemente elevada", un "alto" desempleo y un "lento" aumento de la productividad.Ante esta coyuntura, añade el FMI, resulta esencial fortalecer la resistencia de la economía para hacer frente a 'shocks', principalmente en dos ámbitos de las políticas públicas: relanzar el ajuste fiscal estructural y preservar el espíritu de las reformas del mercado de trabajo., añade.A nivel externo, el crecimiento de la economía española podría verse afectado por riesgos como, según ha explicado el FMI. De su lado, a nivel interno se presentan como riesgos las "presiones para derogar las reformas y la continuación de una política fiscal procíclica".En cuanto a los Presupuestos de 2019 , el FMI afirma que deben contener. A pesar de que aún no puede evaluar si las propuestas preliminares anunciadas por el Gobierno son suficientes para cumplir el objetivo de déficit, sí advierte de que las medidas en materia de ingresos anunciadas (mediante las subidas de impuestos) pueden contribuir a reducir el déficit, pero es necesarioPor el lado del gasto, el FMI afirma que, y ve con buenos ojos recaudar ingresos superiores para financiar gastos adicionales para proteger a los más vulnerables, para apoyar las perspectivas de empleo de los jóvenes y los parados de larga duración o para fomentar la capacidad de innovación y la protección del medio ambiente, pero indica que es esencial diseñar "cuidadosamente" las medidas tributarias para limitar "distorsiones y repercusiones sobre el crecimiento".En cuanto al mercado laboral, ha advertido de que en España todavía hay muchas personas que se enfrentan a una "situación de empleo incierta" o que trabajan "menos horas de las que quisieran", con una tasa de paro del 15%, que llega al 20% en algunas comunidades autónomas, por lo que ha recomendado al Gobierno que hagaSegún el FMI, la mayor "flexibilidad laboral" introducida con las reformas del mercado laboral ha sustentado la recuperación económica y la creación de empleo, por lo que afirma que es, en particular la prevalencia de los convenios colectivos de empresa sobre los sectoriales. Al mismo tiempo, afirma que los futuros incrementos salariales deberían seguir al crecimiento de la productividad.Sin embargo, advierte de que con incrementos pronunciados del salario mínimo interprofesional (SMI) "se pondrían en peligro" las oportunidades de empleo de los menos cualificados y de los jóvenes, y apuesta por abordar la "arraigada dualidad" del mercado laboral,También aboga por políticas activas de empleo, mediante la mejora de los programas de formación y la reducción de las tasas de abandono escolar, al tiempo que aboga por considerar ayudas públicas para incentivar que los parados se desplacen a otras comunidades para encontrar empleo, por ejemplo subvencionar los costes del traslado y proporcionar ayudas para la vivienda de carácter específico y temporal.Para el FMI, la agenda de reformas estructuralesy apunta a la necesidad de reducir la "fragmentación" regulatoria en los tres niveles de la administración, mejorar el acceso a los mercados y la competencia y reducir las barreras al crecimiento empresarial. También apuesta por una mejor coordinación de las políticas de I+D+i y por la mejora del sistema educativo.Con respecto al ajuste fiscal, los técnicos del FMI han subrayado que es, especialmente mediante la reducción "más rápida" del nivel de deuda pública para crear "más espacio fiscal" en caso de una nueva recesión, lo que ayudaría aAsimismo, el organismo internacional ha calificado de "crucial" y "apropiado" el objetivo de déficit del 1,8% para 2019 anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque ha indicado que. En su opinión, la disminución del déficit durante los tres últimos años se ha debido "íntegramente" al "fuerte" ciclo económico.Respecto del sector financiero, el equipo de Christine Lagarde ha asegurado que es necesario "reforzar su resistencia" pese al esfuerzo de las entidades bancarias por reducir "notablemente" las cifras de préstamos dudosos."La actual recuperación económica y el precio de la vivienda está ayudando a reparar el balance de los bancos", ha subrayado. Además, aunque de momento no hay "indicios claros" de que se esté produciendo una burbuja inmobiliaria, el FMI ve unaDe su lado, el organismo también ha recomendado al Gobierno que dote al Banco de España de, tales como los límites a la ratio entre el nominal del préstamo y el valor de la garantía, así como límites a la ratio entre el servicio de la deuda y la renta del prestatario.En referencia a la supervisión financiera, también ha opinado que es "prioritario" que se incluyaque incluya al Banco de España, el Tesoro y el resto de organismos supervisores.