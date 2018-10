Publicada el 04/10/2018 a las 10:27 Actualizada el 04/10/2018 a las 11:07

Flexibilidad horario, pero no a la carta

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio , y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero , tal y como ha acordado la Comisión del Pacto de Toledo.Valerio, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, y Montero, en declaraciones a Antena 3 , han asegurado que el discurso del Gobierno en torno a esta cuestióncon las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) "El FMI no ha dicho que no se pueda (actualizar las pensiones en función del IPC), sino que(...) En estos momentos, el acuerdo del Pacto de Toledo dice claramente que las pensiones se subirán según el IPC real. Hay otros países que utilizan otros parámetros, pero la recomendación es clara: el IPC", ha insistido Valerio en su discurso.En la misma línea, Montero ha asegurado que revalorizar las pensiones según el coste de la vida es, que es lo que se pide desde el FMI. "Compartimos que las pensiones tienen que crecer conforme al IPC, de eso no hay ninguna duda", ha dicho Montero.Ambas ministras han insistido en que lo que hay que hacer es mejorar los ingresos de la Seguridad Social. Así, Valerio ha señalado que el sistema, pues, en porcentaje del PIB, éste se encuentra cerca del 12%, por debajo del que tienen otros países como Francia e inferior incluso a la media europea.La ministra de Trabajo ha subrayado que el sistema, a través de empleos de mayor calidad (que mejorarían a su vez las cotizaciones que se ingresan), los Presupuestos y la fiscalidad.Por otro lado, la ministra de Trabajo se ha referido a la intención del Gobierno de poner en marcha, siempre que medie un acuerdo con la empresa.Valerio ha señalado que esta cuestión se está debatiendo en el diálogo social y que el objetivo no es el de hacerse "un horario a la carta", sino el de propiciarpara conciliar su vida laboral con la familiar.Sobre la reforma laboral de 2012 llevada a cabo por el PP, Valerio ha subrayado que el Gobierno, aunque sí, entre ellos la 'ultraactividad', la necesidad de dar prevalencia al convenio de sector sobre el de empresa y las subcontratas."La reforma laboral puede haber tenido algún efecto positivo en la creación de empleo, pero", ha indicado.