Un catering ecológico gana la tercera edición del 'Coworking Santander'

Publicada el 08/10/2018 a las 14:14 Actualizada el 08/10/2018 a las 15:15

La cooperativa cántabra Ecotierruca Catering ha ganado la tercera edición del programa Coworking Santander. Esta cooperativay su objetivo es proporcionar un catering ecológico y de alimentación saludable destinado a comedores escolares y de empresa mediante proveedores del entorno rural cántabro.Ecotierruca fue puesta en marcha por dos mujeres emprendedoras, Maybe Arce y María Pérez, y se define en su sitio web como la “, sin ánimo de lucro, que aúna a socias de trabajo, consumidores y de servicios, en un proyecto de emprendimiento social que fomenta el desarrollo rural y da apoyo a las cadenas cortas agroalimentarias, con el objetivo de cambiar la alimentación de colectividades en Cantabria”.Coworking Santander es un programa de apoyo a emprendedores impulsado por el Banco Santander , en colaboración con la Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Santander , y cofinanciado por el“Queremos acercar la calidad en, de cercanía, de temporada y agroecológicos a las empresas de Cantabria. Para que comer en el puesto de trabajo no sea sinónimo de comida rápida, proporcionando un menú diario accesible, saludable y nutricionalmente equilibrado”, explican desde Ecotierruca.Las materias primas son frescas, de temporada, de cercanía y compradas en instalaciones agroecológicas. Sólo realizan repartos ade sus cocinas centrales, “para respetar la calidad” de sus servicios y “cumplir con nuestros valores de sostenibilidad”.Algunos otros proyectos desarrollados en el marco de este programa en esta última edición han sido la recreación deen una cueva natural de Cantabria –la idea es que los astronautas queden aislados durante días en la cueva, recreando las condiciones de una misión espacial real– o una plataforma para agrupar a particulares o empresas en la compra de paneles solares.El concepto coworking también está siendo desarrollando en otros ámbitos por el Banco Santander. La entidad tiene previstoeste tipo de espacios comunitarios de trabajo tanto para clientes como no clientes, en los que se podrá trabajar de forma gratuita. Ya existen estos primeros espacios en la oficina de la madrileña plaza del Marqués de Salamanca y en el local del Paseo de Gracia de Barcelona. Además, las nuevas 500 oficinas llamadas Smart Red también se pueden utilizar de modo flexible parainternas, eventos o acciones culturales.