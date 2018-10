Trabajo sigue el método de Hacienda y publicará listas de morosos con la Seguridad Social

Publicada el 18/10/2018 a las 17:37 Actualizada el 18/10/2018 a las 17:38

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha anunciado este jueves que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social va a publicar listas de morosos con la Seguridad Social, siguiendo el modelo del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de que los deudores se animen a pagar."Las empresas se enfadarán , porque en Seguridad Social me temo que las listas de morosos van a ser listas de empresarios , pero es inevitable, no es como en Hacienda que son personas físicas", ha apuntado. No obstante, Granado ha apuntado que se seguirá el procedimiento de la Agencia Tributaria , porque "es el más respetuoso", por lo que se avisará a los empresarios deudorespara que puedan regularizar su situación.Hacienda comenzó a publicar suen diciembre de 2015 (a partir de ese momento los listados se han ido publicando en junio). En ella se incluye a los deudores con la Hacienda Pública con deudas o sanciones tributarias de más de un millón de euros, pendientes de pago a cierre del ejercicio anterior a su publicación, y que no se encuentren ni aplazadas ni suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha anunciado su intención de rebajar de un millón de eurosel umbral de deuda a partir del cual se aparece en la lista de morosos con la Hacienda Pública. En un encuentro con los medios tras intervenir en la jornada La Seguridad social del Siglo XXI, organizada por CCOO, Granado ha indicado que está por decidir el importe de deuda a partir del cual se figurará en la lista de morosos con la Seguridad Social. El secretario de Estado ha asegurado que en estos momentos lo que hay esdel Consejo de Dirección de la Seguridad Social para publicar esta lista.