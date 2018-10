Las cartas que la UE envió al Gobierno de Rajoy advirtiéndole de que sus planes presupuestarios incumplían los objetivos de déficit

Publicada el 19/10/2018 a las 15:52 Actualizada el 19/10/2018 a las 16:33

Las cartas enviadas or la Comisión Europea al Gobierno de Mariano Rajoy en 2016 y 2017.

El Gobierno contraatacó este viernes para desmentir a PP y Ciudadanos cuando aseguran que la Comisión Europea ha cuestionado el plan presupuestario remitido a Bruselas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que la carta que les ha enviado el gobierno comunitario, todo lo contrario, según ella, de lo que ocurría en el pasado con los lanes que Mariano Rajoy enviaba cuando era presidente.Para demostrarlo, y aunque todavía no ha divulgado la carta remitida esta semana, sí hizo públicas las que la Comisión envió en su díaLa carta que el Gobierno de Rajoy recibió en 2016, después de remitir su plan presupuestario a Bruselas, decía textualmente que sus previsiones de déficit estaban “un 0,5% del PIBy que tampoco estaba “garantizado el logro del esfuerzo fiscal recomendado. Esto puede entrañarpara la corrección oportuna y duradera del déficit excesivo de aquí a 2018”, advertía el comisario Pierre Moscovici.“Por lo tanto, pedimos a las autoridades españolas que nos aseguren en los próximos días que el Gobierno entrante, tan pronto como sea posible tras su toma de posesión, presentaráa la Comisión y al Eurogrupo,concluía la carta.

La del año siguiente, remitida en octubre de 2017, no era muy diferente. En ella el mismo comisario , hacía ver al Ejecutivo español que “el déficit para 2018 (fecha límite para corregir el déficit excesivo) se prevé en el 2,3% del PIB, 0,1 puntos porcentuales por encima del objetivo. Además, tampoco se prevé que se logre el esfuerzo fiscal necesario del 0,5% del PIB en 2018”.

E invitaba a las autoridades españolas a que presentasen, “lo antes posible”, un presupuesto queestablecidos por el Consejo” de la Unión Europea en 2016.

La titular de Hacienda subrayó este viernes que la carta en la que la Comisión Europea pide a España aclaraciones en relación con su plan presupuestario no hace sinol de solicitar información complementaria. Entendemos que [Bruselas] dará el aval y, cuando se haga el presupuesto lo remitiremos como es habitual”.Montero, sin embargo, no quiso dejar pasar la ocasión de “preguntar a Ciudadanos si cuando aprobó el Presupuesto de 2018” le pidió a Cristóbal Montoro explicaciones acerca de la carta que Bruselas le envió diciéndole que las cuentas incumplían los compromisos de déficit. Eso “sería coherente”, señaló. “Sisobre las cuentas [de Pedro Sánchez], debería haberse interesado cuando iba” a votar a favor de las de Rajoy, cuiando “las cartas [de la UE] decían que no se cumplían los objetivos., añadió la ministra. Lo hizo España en su conjunto gracias a las comunidades autónomas y los ayuntamientos,y a pesar de la gestión de la administración general del Estado presidida por Rajoy. En estas ocndiciones, concluyó, “cuesta trabajo recibir lecciones del PP”.En cambio, la carta remitida ahora al Gobierno, insistió Montero, “entra dentro de la normalidad absoluta” y el Ejecutivo está en situación de aclarar todos los detalles que se soliciten, entre ellos que la voluntad del Gobierno de Rajoy era prorrogar los presupuestos de 2018, lo que inevitablementeLa carta enviada esta semana “no cuestiona el cálculo del objetivo de déficit” de este Ejecutivo, subrayó la ministra, “cosa que sí se hizo con los planes anteriores del Gobierno del PP”.las cartas al PP las enviaba el comisario Moscovici; la del Gobierno de Pedro Sánchez lleva remite de un director general, lo que según la ministra ya revela que se trata de exclusivamente de “cuestiones técnicas”.