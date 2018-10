Lesmes niega presiones de los bancos por el impuesto de las hipotecas y pide perdón por la gestión del asunto

Publicada el 25/10/2018 a las 09:59 Actualizada el 25/10/2018 a las 10:18

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lemes , ha negado este lunes que recibiera la llamada de ningún banco alertando del "riesgo sistémico" por la aplicación de la sentencia que adjudica a los bancos el pago del impuesto de actos jurídicos documentados —conocido comopor lo que ha reconocido como una mala gestión de este asunto.En un encuentro con periodistas al comienzo de la jornada de puertas abiertas de la institución, Lesmes ha reconocido que hubo, que no se ha gestionado bien y que ha causado un daño y una desconfianza en el alto tribunal de una institución que lleva "206 años trabajando, ni a favor ni en contra de ningún sector," y no se merece.Lesmes ha señalado que tras conocerse la resolución que cambia la jurisprudencia existente hasta el momento sobre este tributo mantuvo varias conversaciones con el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,, a quien sugirió hacer una nota informativa para aclarar el alcance de la sentencia, entre otras cosas en lo referido a su retroactividad y a la institución a la que correspondería el pago, lo que dicho magistrado rechazó. No obstante,