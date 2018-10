El Gobierno prevé subir la base máxima de cotización para recaudar 1.100 millones más

Publicada el 26/10/2018 a las 09:19 Actualizada el 26/10/2018 a las 09:52

Aumentará la cotización hasta un 6,7% y permitirá cuadrar ingresos

El Gobierno prevé subirla base máxima de cotización de los salarios en el año 2019, con lo que prevé recaudarpara la financiación de las pensiones, lo que le permitiría cumplir sus previsiones de ingresos recogidas en el plan presupuestario y cumplir con su estimación de déficit del 1,8% el próximo año, según la AIReF.Así lo ha desvelado el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja para dar su valoración sobre el Plan Presupuestario 2019 del Gobierno, en el que ha detallado que el Ejecutivo les ha trasladado su intención de elevar entre un 10% y un 12% la base máxima de cotización. En la actualidad la base máxima de cotización para un asalariado está situada en, y la mínima en, por lo que una subida del 10% situaría la base máxima en, hasta el entorno de, mientras que si se eleva un 12%, supondría, hasta losSegún la, la base mínima de cotización de los asalariados en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las diferentes bases mínimas deben elevarse en función de su subida anual, con la excepción de que se acuerde legalmente lo contrario. Con el aumento de la base máxima de cotización entre un 10% y un 12% y la subida de la base mínima derivada del alza del 22% en el SMI, previsiblemente la de los autónomos, lo que podría acarrear una subida para este colectivo que desde las organizaciones representativas ya han rechazado.Precisamente este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero , ha aseverado que se respetará el acuerdo con Podemos que pasa por adecuar el nivel de cotización de los autónomosy que la subida del Salario Mínimo no afecte a su base mínima, si bien. El Ministerio de Trabajo comunicó a las organizaciones de autónomos su intención deque pagan los autónomos a la Seguridad Social cuando comienzan su actividad para garantizar que éstos no abandonan el(RETA) una vez dejan de beneficiarse de esta cuota reducida. Así, planteó tres posibles escenarios que comportarían incrementos en las cuotas de entre 30 y 50 euros al mes, junto al retraso de la reforma del sistema de cotización a 2020.De esta forma, el organismo ve posible que con el alza de la base máxima las cotizacionesel próximo ejercicio. Con esta medida, el Ejecutivoadicionales, según ha explicado Escrivá, lo que según cálculos del organismo permitiría elevar los ingresos para 2019 a una franja deSin esta medida, no recogida en el plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas, la AIReF vepor el Ejecutivo al estimar una recaudación de entre 5.078 y 6.598 millones de euros, frente a los 7.178 millones de euros que prevé el Gobierno. Por el lado de los gastos, cree que las partidas recogidas en el plan presupuestario seránpor el Gobierno (2.525 millones), por lo que se situarán en 2.886 millones, principalmente porque el organismo cree que habrá unpor la supresión del copago, mientras que el Ejecutivo no calcula efecto económico alguno. Así, tras analizar el plan presupuestario presentado por el Gobierno, la AIReF vedel 1,8% previsto por el Gobierno, con un 45% de probabilidad, que se eleva al 48% si se añaden medidas adicionales acreditadas posteriormente a la presentación del plan, aunque advierte de que se cumpliría "sin muchos márgenes en el proceso de ejecución presupuestaria".