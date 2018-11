Trabajo dice que a partir de 2023 habrá que "buscar dinero" para reponer el Fondo de Reserva de las pensiones

Publicada el 14/11/2018 a las 12:12 Actualizada el 14/11/2018 a las 14:39

Reservar empleos a parados de larga duración

Los autónomos deben pagar más por más protección

El secretario de Estado de la Seguridad Social,, ha advertido de que a partir del año 2023 o 2025 habrá que empezar a "buscar dinero" para reponer las cantidades dely ha abogado por que las cuotas a la Seguridad Social se destinen exclusivamente a las pensiones , así como por reservar puestos de trabajo para los parados de larga duración de más de 55 años.Así lo ha señalado en una, en la que ha explicado que aunque la hucha de las pensionesde la generación del babyboom, los nacidos en los años 50 y 60, ya se ha gastado ese dinero, por lo que desde 2023 o 2025 habrá quepara reponer lo gastado en el fondo.Además, se ha mostrado partidario de que todo el dinero de las cuotas a la Seguridad Social se dedique a pagar las pensiones, y el resto de partidas que se sufragan actualmente a través de las cuotas, como la baja por paternidad, que suponen casi 3.000 millones de euros al año, se financie. "Pedimos que desde el Estado se haga un esfuerzo para pagar esas políticas que la Seguridad Social financia con cuotas y necesitan algún respaldo mayor", ha enfatizado Granado, en referencia a partidas que se destinan a formación de trabajadores, subsidios no contributivos para parados, reducciones de cuota de agrarios o autónomos o tarifas planas, que "si tuvieran financiación en los Presupuestos, la Seguridad Social tendría".En cuanto a los 3.000 millones de euros que el Gobierno extraerá del Fondo de Reserva para hacer frente a la paga extra de Navidad de las pensiones, Granado ha reconocido que por "desgracia" tienen que recurrir a la hucha, ya que en los PGE de 2018para sufragar las pensiones, ya que la última subida "se pactó en el vacío". No obstante, ha apuntado que la previsión del Gobierno de Rajoy era gastar 5.000 millones, pero el Ejecutivo actual contempla 3.000 millones.Sobre los parados de larga duración, ha dicho que se necesita ir perfilando que algunos trabajos. "Una persona que ha cumplido con una vida laboral ejemplar y con 55 años es despedido, deberíamos buscarles un trabajo", ha apostillado. "Muy probablemente las administraciones públicas debamos perfilar una serie de puestos de trabajo para que estén ocupados sistemáticamente por esas personas", ha insistido. Para ello, ha precisado que 3.000 trabajadores de servicios público de empleo van a dedicarse ay a encontrarles un empleo, aunque ha avisado de que los trabajadores de la Seguridad Social están "sobrecargadísimos" de trabajo. Por ello, "nos gustaría retribuirles mejor y darles ayuda, no pueden hacer el doble de trabajo siendo los mismos", ha apuntado.Por último, sobre la subida de las cuotas a los autónomos que ultima el Gobierno, ha pedido a este colectivo: "Es necesario pagar más para tener una mejor protección". En este sentido, ha asegurado que las propias organizaciones de autónomos están de acuerdo en subir las bases de cotización porque si las cuotas suben un 4% o un 5% y los salarios este año van a subir "un 2% o un 3%, con un alza del SMI del 22% previsto, y sus cotizaciones suben solo un 1%, sus pensiones cada vez serán más bajas en relación al resto de trabajadores.Así, ha recordado que las pensiones medias de los autónomosfrente a los 1.400 de media del resto de trabajadores, por esa diferencia en el pago de cotizaciones. El secretario de Estado de la Seguridad Social también ha advertido de que en algunos lugares de España hay "decenas de miles de puestos de trabajo que no se cubren", por ejemplo en Burgos hay una necesidad de 600 o 700 personas para conducción en un año, pero quedan vacantes por falta de personal. Ante esta carencia los 3.000 nuevos orientadores en servicios públicos de empleo intentarán "encajar" parados con los puestos libres.