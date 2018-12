Los grupos bancarios pagan un tipo del 2,8% en el Impuesto de Sociedades

Publicada el 18/12/2018 a las 21:33 Actualizada el 18/12/2018 a las 21:34

Los 40 grupos de entidades de crédito existentes en España tributaron a un tipo efectivo sobre el resultado contable en el Impuesto de Sociedades, frente a las grandes empresas, que lo hicieron al 7,88%, mientras que las medianas empresas lo hicieron al 13,65% y las pequeñas al 18,78%, con una media total del 10,46%.Así se desprende de las cuentas anuales consolidadas del Impuesto sobre Sociedades, unay recogida por Europa Press, que contiene la información consolidada de las empresas individuales no integradas en grupos que declaran en el modelo 200 y los grupos consolidados que lo hacen en el modelo 220.Por tipo de empresa, las 208 entidades de crédito (bancos) pagaron un tipo efectivo del 5,24% sobre el beneficio en el Impuesto de Sociedades, frente al 17,84% que abonaron las 289 aseguradoras y el tipo del 10,69% del más de millón y medio de empresas no financieras existentes en España. Ly en los 812 grupos del sector de construcción y actividades inmobiliarias (3,5%).La nueva estadística refleja que las grandes empresas pagaron un tipo efectivo del 7,88% en el Impuesto de Sociedades, si bien con notables diferencias dentro de las mismas, ya que, por debajo de aquellas con entre 2.500 y 5.000 (8,66%), entre 1.000 y 2.500 (9,47%) entre 50 y 1.000 (16,39%) y entre 250 y 500 empleados (15,47%).El tipo efectivo del 7,88% que pagan las grandes empresas está muy por debajo de lo que pagan el resto de empresas, ya que las medianas empresas abonan un tipo del 13,65%, las pequeñas empresas del 18,78% y las microempresas del 14,76%. Por su parte,Este es el tipo que pagaron teniendo en cuenta los beneficios, pero adoptando la base imponible, las grandes empresas pagaron un 19,71%, también por debajo de lo que pagaron las empresas de mediano tamaño (22,05%), las pequeñas empresas (22,96%) y las microempresas (22,85%). Como media, las empresas españolas pagaron un tipo efectivo del 10,46% en el ejercicio 2016 sobre el beneficio, un porcentaje que se eleva al 21,25% si se extrapola a la base imponible.Se desprende de los nuevos datos que el tipo efectivo sobre los beneficios para el total de empresas es del 10,5%, con diferencias significativas entre sociedades, ya que los grupos concentran el 51% de la facturación y el 59% del beneficio, pero solo aportan el 34% de la cuota líquida.La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció a principios de julio quecon el fin de que el tipo efectivo de las grandes empresas se acerque al tipo nominal (25%) y fijar una tributación real mínima del 15% para los grandes conglomerados empresariales.Este mismo martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado durante su comparecencia en el Senado quea partir del cual no se podrán aplicar deducciones dirigido a "grandes corporaciones" y que no afectará a pequeñas y medianas empresas.