El Gobierno deroga este viernes el contrato de apoyo a los emprendedores creado por la reforma laboral de 2012

Publicada el 27/12/2018 a las 18:00 Actualizada el 27/12/2018 a las 18:07

info Libre

Subsidio extraordinario de desempleo

El Ministerio de Trabajo derogará el contrato estrella de la reforma laboral, el indefinido de apoyo a los emprendedores , en el real decreto-ley sobre medidas urgentes que aprobará este viernes el Consejo de Ministros, según han confirmado afuentes del departamento.Tanto la vigencia de ese tipo de contrato como de otra serie de medidas laborales estaban. Como, según la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa ha caído hasta el 14,55% en el tercer trimestre, el Gobierno debía decidir qué hacer con el contrato de apoyo a los emprendedores, a favor de cuya supresión se había manifestado Trabajo en repetidas ocasiones por losque le atribuye.Pese a su nombre –“indefinido”–, el hecho de que permitieralo ha convertido en un contrato temporal más. Al menos a tenor de las estadísticas del propio ministerio. Del poco más de un millón de este tipo de contratos que se han firmado desde su creación, en febrero de 2012, hasta ahora,a la Seguridad Social que ofrece al empresario. Porque, para no tener que devolver esos incentivos, la empresa estabaAsí que la mayor parte de los empresarios preferían no acogerse a los incentivos y aprovechar que podía prescindir del trabajador al cabo de un año sin tener que indemnizarlo:con contratos de apoyo a emprendedores bonificados entre 2012 y octubre de 2018con el argumento de que no habían superado el periodo de prueba. Es más,No obstante, la norma mantiene la vigencia y condiciones de los contratos de este tipo firmados antes de la entrada en vigor el real decreto-ley, incluidos los registrados entre la fecha de publicación de la EPA que establece la tasa de paro del 14,55% y la fecha de la derogación.La norma tambiéna la Seguridad Social que disfrutaban los, los contratos indefinidos, los contratos en prácticas y los de primer empleo joven, todas ellas condicionadas a la bajada de la tasa de paro del 15%. Lo mismo sucede con, que desde 2011 ampliaron de 25 a 30 años la edad de los trabajadores que podían firmarlos. AhoraEl real decreto-ley–430 euros– que cobraban hasta ahoracuando firman un contrato para la formación y el aprendizaje, así como las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social de que disfrutaban los empresarios que convertían ese contrato en indefinido. Trabajo fundamenta la decisión en lade esa ayuda. No sólo por, sino también porque ha “tergiversado” las relaciones laborales: se daba el caso de que, gracias a recibir la ayuda,Otra de las medidas incluidas en el macrodecreto laboral es una modificación en el Estatuto de los Trabajadores para permitir que los convenios colectivos incluyanpara favorecer. Se trata de una iniciativa pactada con la patronal y los sindicatos en la Mesa de Diálogo Social, que permitirá a las empresas jubilar a los trabajadores siempre que hayan contribuido durante el tiempo suficiente para tenerLa Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios trató este miércoles el contenido del macrodecreto, lo mismo que han hecho esta mañana los ministerios de Economía y Hacienda. Además del contrato de apoyo a los emprendedores, examinaron el Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED), que. Por ley el SED sólo podía seguir prorrogándose –cada seis meses– mientras la tasa se mantuviera por encima del 15%. Trabajo quiere eliminar ese carácter temporal del SED para evitar que sus beneficiarios queden desprotegidos . En el borrador del real decreto-ley, que negocia con sindicatos y patronal,. Hasta entonces, quienes hayan agotado el Plan Prepara y el Programa de Activación para el Empleo (PAE) , ambos destinados a parados de larga duración sin otro tipo de ayudas ni rentas, podrán seguir acogiéndose al SED, que desde el pasado julio sustituye a esos dos planes. Tanto el Plan Prepara como el PAE dejaron de admitir nuevos beneficiarios el 30 de abril.El Ministerio de Trabajo también presentó a la Comisión de Secretarios y Subsecretarios un artículo que faculta al Gobierno a determinar cada año en el real decreto que fije el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a quién afecta y a quién no su subida. El texto reconoce que con el extraordinario aumento del 22,3% decidido para 2019 , se hace necesario permitir que svigentes en el momento de entrada en vigor” de dicha subida. Algunas empresas se han quejado de que la ley les impide repercutir los aumentos salariales en el precio con que se les adjudicaron los contratos.Finalmente, el Gobiernoen el caso de los trabajadores eventuales agrarios afectados por las lluvias torrenciales el pasado octubre en Andalucía. En general, se necesita haber trabajado 35 jornadas para cobrar esta ayuda.Este conjunto de iniciativas en materia de empleo van incluidas en el real decreto-ley de medidas urgentes en Seguridad Social de este viernes, que incluirá: desde la subida de las bases máximas de cotización el aumento de cotización al 40% para los contratos de menos de cinco días de duración, hasta el alza de la base de cotización de los trabajadores por cuenta propia o las multas a las empresas que utilicen falsos autónomos.