Alcoa propone despedir a dos tercios de la plantilla en Avilés el 15 de enero

Hasta el 30 de junio

La multinacional estadounidenseha trasladado este jueves una propuesta al comité de empresa de Avilés (Asturias), donde plantea elde la planta avilesina el próximo 15 de enero, según ha confirmado a Europa Press el comité de empresa de la planta avilesina.Esta propuesta ha sido lanzada en la reunión que han mantenido empresa y comité en Madridplanteado por la multinacional, lo cual espara los representantes de los trabajadores, ya que no hay garantía "de poder revertirlos y coartan a los trabajadores a una defensa legal".El resto de propuestas de la empresa tampoco han sido aceptadas por los trabajadores. Alcoa ha instado en la reunión a que debe haber acuerdo antes del 15 de enero, exigiendo a los trabajadoresEn cuanto al mantenimiento de la actividad en las plantas de A Coruña y Avilés, Alcoa plantea mantener operativas las fundiciones de Avilés y Coruña más la torre de pasta de A Coruña, lo cual, ya que según la empresa "estas instalaciones tienen problemas productivos y son deficitarias".Para mantener esta actividad, la empresa exige como condición al comité de empresa ", de no haber tal rearranque se procedería a la demolición de las series. El cese ordenado comenzaría en los 30 días siguientes a finalización del periodo de consultas".Alcoa se compromete a abrir un periodo de venta activa hasta el 30 de junio del 2019, y desde el cese de actividad en electrolisis, "el personal afectado sería incluido en una la firma del hipotético acuerdo, sujeto a validación Ministerio Trabajo y basado en la búsqueda de posibles inversores para las plantas".Otro punto del acuerdo planteado por la empresa indica que las condiciones sociales afectarían a las personas que ya no pertenecerían a Alcoa, si después del 30 junio no hay inversor. Como plan social ofrecen, mientras que al personal temporal se le aplicaría la misma indemnización acordada.Ante esta propuesta el comité de empresa de Avilés ha querido transmitir que, y que seguirán informando a lo largo de la jornada, ya que las reuniones aún continúan. Por último, piden "tranquilidad" a la plantilla de trabajadores, y que hagan caso "únicamente" al canal oficial de comunicación, que no es otro, que el comité de empresa.