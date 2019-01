La ministra de Hacienda entrega a la presidenta del Congreso una 'tablet' con los Presupuestos: "Cambiarán políticas económicas que no han dado resultados"

Publicada el 14/01/2019 a las 11:51 Actualizada el 14/01/2019 a las 12:29

Enmiendas a la totalidad, hasta el 8 de febrero

Sánchez necesita a ERC y PDeCAT para sus cuentas

Una recaudación record: 227.356 millones

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero , ha entregado este lunes en una tablet a la presidenta del Congreso, Ana Pastor Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, el primero del Gobierno de Pedro Sánchez Montero ha llegado segundos antes de las 10 horas al Patio Floridablanca de la Cámara Baja, donde la esperaban la subsecretaria de Estado de Hacienda, Pilar Paneque, la secretaria de Estado de Presupuestos, María José Gualda, y la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón.Todas ellas han posado ante los medios de comunicación congregados con el, donde se detallan las cuentas. "Muy contentas las cuatro", ha asegurado la ministra, ante las preguntas de los periodistas. A continuación, han entrado al interior del Palacio para que la ministra entregase el proyecto de ley a la presidenta del Congreso en el Salón de Pasos Perdidos.Allí le esperaba la Mesa del Congreso y los portavoces de la Comisión de Presupuestos, encabezados por su presidente, el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre. A las 10.20 horas, Montero y Pastor han llegado al Salón de Pasos Perdidos, tablet en mano cada una, y han posado para la prensa con el proyecto de Presupuestos.Montero ofrecerá después una rueda de prensa a las 11.30 horas en la Sala Ernest Lluch para presentar el proyecto de Presupuestos aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, y a las 16 horas informará a los diputados del Grupo Socialista sobre las. De momento, ha dicho que el Presupuesto pretende "cambiar políticas económicas que no han dado resultados" porque España no ha salido del procedimiento de déficit excesivo, ni ha reducido el nivel de deuda ni se ha mejorado la cohesión social y territorial, lo que ha "dinamitado el pacto social".Mientras Montero comparece ante los medios de comunicación, el proyecto de Presupuestos será calificado por la Mesa del Congreso, que se reúne a las 11.00 horas. A partir de entonces, se abrirá elEl paso siguiente será su publicación en ely, a continuación, se abrirá un plazo de uno o dos días para solicitar las comparecencias de los altos cargos del Gobierno con el fin de explicar las cuentas de los distintos departamentos.Tras la ronda de comparecencias, y teniendo en cuenta que los días 22 y 23 de enero ya están ocupados en la celebración de un Pleno extraordinario para convalidar, los grupos deberán decidir si presentan enmiendas a la totalidad.Concretamente, el plazo para la presentación de estas enmiendas de devolución, según las previsiones que maneja la Mesa del Congreso, finalizará el. El debate de las mismas, en el que la ministra de Hacienda defenderá su proyecto, se prevé para los días 12 y 13 de febrero.Tras el debate con todos los grupos, presenten o no enmiendas de totalidad, todas ellas se votarán de una tacada, es decir, en, puesto que piden lo mismo: tumbar los Presupuestos y devolverlos al Gobierno.A principios de marzo tendrá lugar elen la Comisión de Presupuestos, donde previsiblemente se negociarán partidas dirigidas a los partidos que apoyaron la moción de censura, y a mediados o finales de marzo se producirá la votación final del dictamen en el Pleno de la Cámara Baja.Concluido el trámite en el Congreso, las nuevas cuentas llegarán en abril al Senado, donde la mayoría del PP impedirá quey las rechazará, siendo devueltos al Congreso, que sí tiene capacidad parade la Cámara Alta.Para superar los votos del PP Ciudadanos , Unión del Pueblo Navarro (UPN), Foro Asturias y EH Bildu , que el pasado mes de diciembre rechazaron los objetivos de déficit de Sánchez, el Gobierno Unidos Podemos , con quien ya ha firmado un acuerdo presupuestario, pero también a Compromís PNV , Nueva Canarias, Esquerra Republicana De repetirse los votos en contra que hubo a la senda de estabilidad, en el debate de totalidad de los Presupuestos al Gobierno, sino que necesitaría que tanto ERC y PDeCAT rechazaran las enmiendas votando junto al bloque que busca tramitar las cuentas.Las nuevas cuentas contemplan una, un 9,5% más. En detalle, contemplan un incremento de los ingresos tributarios del 11,9%, hasta 128.930 millones.(+5,1%).Las partidas presupuestarias destinadas a política social aumentan en 12.600 millones, con lo que elde gasto público se destina a gasto social (209.510 millones).el gasto en pensiones (153.864 millones, 6,2% más); Sanidad (2.037 millones, 1,7% más); Educación (2.722 millones, 5,9% más); Cultura (953 millones, 9,7% más); desempleo (18.402 millones, 4% más), o fomento del empleo (5.985 millones, 4,7% más) e infraestructuras (7.572 millones, 40% más).