CCOO acusa al Gobierno de “vampirizar” los acuerdos del Diálogo Social y exige cambios en las negociaciones

El sindicato CCOO no está nada contento con el desarrollo de las negociaciones del Diálogo Social. Su secretario general, Unai Sordo, acusa al Gobierno no sólo de haber sidopor no haber trasladado a un decreto-ley los textos pactados en la negociación, sino incluso de habera los que hasta el momento ha llegado con los sindicatos. Por eso pide al Ejecutivo que. Y, si no lo hace –“el fiel de la balanza será cómo se reconduce la negociación en las [cinco] mesas”, dijo–,, advirtió.En una reunión con periodistas, Sordo dijo que el sindicato es “consciente” de que el “paradigma del Diálogo Social ha cambiado” y se ha hecho más complejo el mecanismo por el que hasta ahora la negociación de sindicatos y patronal con el Gobierno se trasladaba después a la legislación., aseguró, en referencia a la debilidad parlamentaria del Ejecutivo y a la aparición de “nuevas formas de expresión social” como el movimiento feminista o los pensionistas. Pero también se quejó el líder de CCOO de que el Gobierno haya llevado a cabosobre los mismos textos que ya habían quedado cerrados con los sindicatos en materia de empleo. Y que, teme CCOO, pueden quedarpor la presión de los posconvergentes, mucho más conservadores en temas laborales.“Se están desarrollando dos negociaciones paralelas que pueden tener resultado distinto”, lamentó Unai Sordo, quien además criticó que debido a la “excesiva debilidad del Gobierno”,. Según explicó,n, puesto que rechaza cualquier cambio en la reforma laboral de 2012, pero el Gobierno no le trasladó “claramente” el mensaje de que: que el texto final será más prosindical”.Una vez discutidos los posibles cambios en la negociación colectiva, el subsidio de desempleo que debe sustituir al Plan Prepara y el Programa de Activación para el Empleo (PAE), el control horario, las subcontratas y la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, comienza. Sordo advirtió de que estudiará conjuntamente con UGT cuál va a ser la posición de los sindicatos, pero declinó precisar si se levantarán de la mesa., zanjó para después exigir al Gobierno que “no debilite” las mesas en las próximas semanas.El pasado 13 de diciembre CCOO, que luego fue desmentido por patronal y por el propio Ejecutivo. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, atribuyó la noticia a un “malentendido”. Y la CEOE se mostró “indignada” por lo que consideró una “ruptura unilateral” del Diálogo Social. Unai Sordo se ha ratificado en la existencia de. También ha instado de nuevo al Gobierno a usar el decreto-ley para aprobar las nuevas medidas laborales si no consigue sacar adelante la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que lleva más de dos años atascada en el Congreso.Unai Sordo descartó que los ERE anunciados en las últimas semanas en grandes empresas –Vodafone, Caixabank– tengan carácter preventivo,que facilitó y abarató los despidos colectivos. “No se están abordando en el Diálogo Social modificaciones en la normativa de los ERE”, reveló, “y no creo que sea sencillo volver a la autorización administrativa del despido colectivo”.Sin embargo, el secretario general de CCOO se mostró a favor de que. Puso como ejemplo el de, la multinacional que quiere cerrar sus factorías de A Coruña y Avilés. “El Gobierno ha tenidopara cambiar los plazos del periodo de consultas por culpa de una legislación muy permisiva con las decisiones de las empresas”, criticó.Unai Sordo también defendió la necesidad deque derogue la reforma de 2013. De momento, recalcó, tanto el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que las mejora sólo un 0,25% mientras la Seguridad Social tenga déficit, como el Factor de Sostenibilidad, que las recorta en su cuantía inicial según la esperanza de vida de cada generación, “sólo están suspendidos temporalmente”. CCOO cree que el Gobierno debe poner el “contador” en 2011, en la anterior reforma de las pensiones que, a diferencia de la que le siguió, contó con el respaldo sindical. “Y no contemporizar con fórmulas extrañas que no se sabe si derogan la reforma de 2013 o no”, añadió.Sordo rechazó cualquierque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha propuesto en su último informe sobre el déficit de la Seguridad Social. “Ahora lo que toca es derogar la reforma de 2013 y tomar medidas para aumentar los ingresos del sistema, el país necesita que se asegure”, resaltó, “pero no es el momento [para otras medidas], hay un camino previo”.Sordo expresó igualmente su preocupación por el “enrarecimiento de los discursos políticos en España, que atribuyó no sólo a Vox sino también a los resultados de la convención del PP del pasado fin de semana. Como “antídoto”, recomendó a la izquierda, a fin de “manejar la agenda y el relato” que se centre en, “bajando de las ideas platónicas a lo concreto, con las reformas laboral, fiscal y de pensiones”, y en