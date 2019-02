Rato, en el juicio de la salida a Bolsa de Bankia: "El presidente de BBVA me dijo que lo mejor era que dimitiera"

Publicada el 04/02/2019 a las 14:02 Actualizada el 04/02/2019 a las 14:22

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha asegurado que el anterior presidente de BBVA, Francisco González al considerar que "no era buena idea" que un miembro del Gobierno del PP mantuviera el papel de presidente de un banco que debía ser rescatado, ha informado Europa Press."El presidente de BBVA me pidió que dimitiera el 6 de mayo —de 2012— en las oficinas del Ministerio de Economía en el Paseo de la Castellana", ha indicado el también exvicepresidente económico del Gobierno en su cuarta sesión de interrogatorio por parte de la Fiscalía Anticorrupción en el marco del juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011.Este hecho se enmarca en el momento en que los tres principales banqueros españoles del momento, Emilio Botín (Banco Santander), Francisco González (BBVA) e Isidro Fainé (CaixaBank) mantuvieron unaPoco después de que González le pidiera su dimisión lo haría Guindos en calidad de ministro. ", ya que pensé en el interés de los accionistas. Si yo era un problema no tenía inconveniente en marcharme", ha dicho.Rato, actualmente en prisión por el caso de las tarjetas black, ha indicado que Guindos le dijo que se fuera "inmediatamente sin esperar ningún plazo". "Así lo hice,", ha precisado., me parecía algo bastante inútil. Yo había entendido ya el mensaje de que tenía un margen de maniobra limitado y solo en caso de que fuera útil para los intereses de los accionistas debía continuar", ha añadido.Rato es el primero de los 34 acusados del juicio en declarar. Cuando termine de responder a las preguntas de la Fiscalía, del Frob y de su defensa (al inicio de su interrogatorio ya anunció que no respondería a las cuestiones de ninguna otra parte)exclusivamente, a los que el Ministerio Fiscal pidió en calidad de testigos.Este proceso judicial se interrumpió el pasado 9 de enero por motivos de salud de la fiscal Carmen Launa. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal lo ha retomado este lunes con el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien completará el interrogatorio a Rato.