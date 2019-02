Las acciones de Dia se disparan casi un 60% tras la OPA del inversor rurso Fridman

Publicada el 05/02/2019 a las 09:58 Actualizada el 05/02/2019 a las 09:59

en los primeros compases de la sesión después de que L1 Retail, división de comercio minorista de LetterOne, sociedad controlada por ely propietaria del 29% de Dia, haya lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre la totalidad de las acciones del grupo de alimentación que no posee, ha informado Europa Press.En concreto, los títulos de Dia subían un 57% a las 9.29 horas y, el mismo que ha ofrecido el inversor ruso en su oferta. En un año, las acciones de Dia, que cotizan en el Mercado Continuo desde 2018,La OPA se dirige al 70,9% de la compañía, equivalente a un total de 441.937.819 acciones, por lo que LetterOne, en metálico. De esta forma, Dia se valora en un total de 417,07 millones de euros.El precio ofrecido de 0,67 euros supone una, según ha informado la firma de inversión. No obstante, este precio es un 82% inferior al precio más alto pagado por L1 Retail (3,73 euros) por acciones de la cadena de supermercados en los doce meses previos al anuncio de esta operación. Dado que se trata de una oferta voluntaria, no se requiere que el precio tenga la consideración de 'precio equitativo'.Esta OPA forma parte de un plan de rescate de Dia diseñado por L1 Retail, que consta además de otras dos partes. La primera es el compromiso de respaldar unapara dotar de una estructura de capital viable a largo plazo, que está condicionado al resultado positivo y la posterior liquidación de la OPA voluntaria y a que Dia alcance un acuerdo satisfactorio con su banca acreedora.La otra parte es un, basado en seis pilares, liderado y supervisado por L1 Retail, que resulte en la reconversión integral de la compañía en los próximos cinco años. Los seis pilares que incluye el plan son: una nueva propuesta de valor comercial, reajuste de precios y promociones, una estrategia de red de tiendas adecuada, reclutar nuevo liderazgo y desarrollar el talento interno, mejorar la ejecución de operaciones minoristas e invertir en la marca y en marketing.L1 Retail ha asegurado que está dispuesto aen la implementación de dicho plan.