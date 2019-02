Sordo y Álvarez califican de "escándalo" que Casado vincule el aborto con las pensiones

Publicada el 08/02/2019 a las 13:06 Actualizada el 08/02/2019 a las 13:14

El secretario general de CCOO,, y el de UGT,, han denunciado el discurso "supremacista" y "xenófobo" de algunos partidos políticos y han advertido de que "la mujer no es una máquina de reproducción" y de que es "un escándalo"Así lo han señalado ambos líderes en un encuentro con los medios previo al arranque de la gran asamblea de delegados sindicales de las dos organizaciones que está teniendo lugar este viernes en la Caja Mágica de Madrid, que ha congregado a más debajo el lema Más hechos, menos palabras, ¡ya!.Para Álvarez, hay que acabar con esta "desvergüenza" yporque "es fundamental". "Las mujeres deben tener hijos siempre que quieran y no como consecuencia de las necesidades que puedan venir en relación con la mayor o menor cantidad de mano de obra que necesita nuestro país", ha apuntado.Además, Álvarez ha dejado claro que", porque "el mundo tienes niños suficientes". Asimismo, los sindicatos han afirmado que no creen en la supremacía de la raza. Sordo, por su parte, ha apuntado que "no quiere contribuir a fortalecer una agenda social con los escándalos y las barbaridades que se están escuchando en materia de género"., ha resaltado Sordo, que también ha dejado claro que ambas organizaciones sindicales quieren situar el debate de la igualdad y de los derechos de la clase trabajadora como un elemento central, "sin alimentar las confrontaciones que están buscando algunos".Las declaraciones de Sordo y Álvarez se producen un día después de que el presidente del PP,, defendiera la derogación de la ley del aborto y vinculara la misma con el déficit de la Seguridad Social en el pago de las pensiones.