Casi 700 personas fallecieron en accidente de trabajo en 2018, un 5,5% más que hace el año anterior

Publicada el 18/02/2019 a las 12:03 Actualizada el 18/02/2019 a las 12:04

Un total de, 34 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que implica un aumento en valores relativos del 5,5%, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.De estos fallecimientos,, 22 más que en 2017, lo que supone un aumento porcentual del 4,5%. Los 146 accidentes mortales restantes registrados en entre enero y diciembre fueron siniestros in itínere (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa), doce más que en igual periodo del año pasado (+9%).En el conjunto del año, se contabilizaron, lo que supone un aumento del 3,2% respecto al número de siniestros del mismo periodo de 2017. Del total de siniestros, 520.037 accidentes se registraron en el lugar de trabajo y 82.279 fueron siniestros in itínere. Los primeros aumentaron un 3,2%, mientras que los segundos se incrementaron un 3,3% respecto al mismo periodo del año pasado. Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo sumaronen 2018, un 3,2% más, y los graves alcanzaron los 3.917, también un 3,2% más. En el caso de los siniestros in itínere, se registraron 82.279 accidentes de carácter leve (+3,3%) y 1.022 de gravedad (-1,8%).Por su parte, en el conjunto del año se notificaron, un 1,1% menos que en igual periodo de 2017. Entre la forma o el contacto en el que se produjo la lesión durante la jornada de trabajo destacan el, que produjo la baja en un total de 187.332 casos, o el golpe contra un objeto inmóvil (129.213 bajas).Los accidentes de tráfico (51.286), los golpes contra un objeto inmóvil (19.633) y también los sobreesfuerzos físicos (5.073) fueron los que produjeron más bajas en el caso de los accidentes in itínere. Por su parte, entre las causas de fallecimiento(215) o los accidentes de tráfico (113).