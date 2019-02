La protección de los denunciantes de corrupción queda en manos de la UE

Publicada el 17/02/2019 a las 20:30 Actualizada el 17/02/2019 a las 20:24

Europa pierde miles de millones por no proteger a los denunciantes

España, sin sistema de protección

Canales internos y externos, asistencia jurídica gratuita

La onda expansiva de las denuncias

Antes deldeberá haberse aprobado la directiva de la UE que protegerá a los denunciantes de corrupción . Al menos es el calendario previsto para la propuesta que la Comisión Europea presentó en abril de 2018 y se está tramitando desde entonces. Tras ser aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento el 20 de noviembre, se abrió el, las discusiones entre la Comisión Europea, los eurodiputados y el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros. Los debates se prolongarán este mes y el próximo, con la vista puesta en una aprobación definitiva por el Parlamento Europeo en abril o mayo. Así concluiría una idea que vio la luz con una iniciativa de la eurodiputada francesa, del Partido Radical de la Izquierda, aprobada por la Eurocámara el 24 de octubre de 2017.Para entonces, el periódico bávaro Süddeutsche Zeitung –y el resto de los medios integrados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)– llevaba más de un año publicando los Papeles de Panamá hacía cuatro años que habíatras destapar losestadounidense yya vivía protegido en España desde que en 2012 fue detenido en Barcelona por revelar una lista deamparados por el secreto de las cuentas del banco suizo HSBC. Son sólo algunos de los whistleblowers que han ocupado las primeras páginas de los periódicos en los últimos años por destapar prácticas ilícitas de instituciones y gobiernos, cuando no tramas delictivas que involucran a empresas, bancos y grandes fortunas de todo el mundo.La directiva , que una vez aprobada, deberá ser trasladada a las legislaciones de todos los Estados miembros de la UE, pretende proteger a los denunciantes de corrupción o alertadores –como se ha traducido whistleblowers del inglés– de posibles represalias. También intenta crear un mecanismo seguro que permita a cualquier persona que posea información sobre prácticas ilícitas de todo tipo, denunciarlas en el seno de las empresas y las instituciones públicasEl beneficio del sistema de protección que la UE quiere extender a todo el continente no es una medida filantrópica. Según un estudio sobre los beneficios económicos de proteger a los denunciantes en la adjudicación de contratos públicos , que elaboró la Comisión en 2017,por no proteger a estos informantes. Las infracciones que desvelan los alertadoresy, en general, hacen menos atractiva la inversión y sitúan en una posición de desigualdad a todas las empresas de Europa”, advierte la Comisión en las consideraciones iniciales de su propuesta de directiva.son sólo algunos de los terrenos donde los denunciantes han demostrado ya su valor.Pero, sin un sistema adecuado que no sólo garantice, sino también–que éstas den lugar a la apertura de investigaciones y a la toma de medidas, políticas o judiciales–, quien se tope con prácticas denunciables se lo pensará mucho antes de arriesgarse. De hecho, hasta el momento: Francia, Irlanda, Italia, Hungría, Lituania, Malta, Suecia, Reino Unido, Países Bajos y Eslovaquia.España es uno de los países que carecen de un sistema de protección. En septiembre de 2016,presentó su proyecto de, que ha quedado bloqueada tras recibir, del resto de los grupos parlamentarios. Con la disolución de las Cortes prevista para el próximo 5 de marzo, es improbable que salga adelante. “Y mejor que sea así, porque”, apunta Simona Levi, impulsora del Partido X, nacido del movimiento del 15M.El texto elaborado por el partido de Albert Riveray altos cargos de las administraciones y únicamente si lo que se denuncia constituye un “delito o infracción administrativa o puede dar lugar a responsabilidades por alcance”, por lo que deja fuera cualquier otro tipo de información por relevante que sea. Además, no concede valor a las denuncias anónimas.En plena tramitación se encuentran igualmente. El primero, asegura Levi, tiene asegurado el apoyo mayoritario de la Cámara autonómica catalana. Con la segunda, una propuesta de Unidos Podemos, no está tan claro. Además,aprobó en 2016 una ley que sólo regula las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre posibles delitos contra la Administración pública, y que la responsable del Partido X critica por estar diseñada con el mismo patrón que el proyecto de Ciudadanos. Finalmente,incluyó algunos mecanismos de protección para denunciantes en la norma por la que creó la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción.Como la Comisión Europea considera que los sistemas de garantía para los alertadores son “desiguales” y están “fragmentados”, su idea es proporcionarque luego cada Estado miembro desarrolle. Así, el proyecto de directiva pretende, no importa si a tiempo parcial, con contrato temporal, dependientes de ETT o autónomos, pero tambiénde empresas,, empleados de, trabajadoresno remuneradas,e incluso precandidatos a puesto de trabajo. Tanto del sector público como del privado.En el primer caso,, y por supuesto las administraciones autonómicas y la estatal, deberán contar con un sistema para canalizar. Lo mismo será obligatorio paraexcepto si pertenecen al sector financiero; en ese supuesto, todas tendrán que poseer un canal de denuncias interno sin importar el tamaño.Además,, las que presente cualquier particular: organismos de regulación (la Comisión Nacional de la Competencia o la CNMV en España ya los tienen), autoridades policiales o judiciales, organismos de lucha contra la corrupción o defensores del pueblo, enumera el proyecto de directiva.En estos momentos, los debates del triálogo se centran en si debe serantes de acudir al externo o a la prensa. Simona Levi defiende la libertad de los denunciantes para elegir el canal que consideren más adecuado. O en todo caso, reclama, si ya ha quedado en evidencia que determinado canal interno no ha sido eficaz en la gestión de una denuncia anterior, el informante debe quedar liberado de la obligación de arriesgarse a utilizarlo.También está resultando controvertida la protección que el proyecto de directiva otorga tanto a los periodistas como a los activistas de ONG, lamenta la dirigente del Partido X., destaca la iniciativa europea,para salvaguardar la función de control que el periodismo de investigación desempeña en las sociedades democráticas”. Finalmente, hay países que quieren que el informante tenga quede su denuncia, cuando Levi considera que debe bastar que el alertador cuente con “indicios razonables de una mala conducta” para advertir a quien competa investigar.El proyecto de directiva incluye no sólo lapara los denunciantes que deban afrontar juicios, sino tambiéncontra los alertadores o para estos últimos si hacen denuncias falsas.Mientras eurodiputados, funcionarios europeos y representantes de los gobiernos ultiman la norma,el portugués que creó Football Leaks , permanece(Hungría), con una tobillera electrónica que le impide salir de su apartamento. Losque compartió con Der Spiegel y la red EIC (European Investigative Collaborations) han permitido investigar y–Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Özil, Coentrao, Falcao–., que destapó los, entre ellas multinacionales como Amazon, Fiat, Ikea, Burberry o Pepsi, resultófinalmente por los tribunales del Gran Ducado el pasado mes de junio. Pero antes había sidoy una multa por robar documentos y revelar secretos empresariales. Trabajaba en la consultora(PwC), de donde se llevó documentos que envió a un periodista de investigación francés, Edouard Perrin, en 2011. Los Luxleaks , como se bautizó el escándalo, pusieron en serios aprietos al ahora presidente de la Comisión Europea,, que era el primer ministro de Luxemburgo cuando se firmaron esos acuerdos con dudosos privilegios fiscales. Tirando del hilo, Bruselas tumbó los tax rulings de Holanda con Starbucks –de 20 a 30 millones de euros–, de Fiat –otros 30 millones– y Amazon –250 millones– con Luxemburgo, así como de Apple con Irlanda –13.000 millones de euros–.En España, Ana Garrido Ramos , denunciante de la trama Gürtel de corrupción en el PP, fue(Madrid) pero terminóque interpuso contra el consistorio. Los jueces también dieron la razón a Azahara Peralta , la directora de Obra de la empresa pública, que fue despedida tras alertar de unos sobrecostes falsos de 36 millones en un contrato con FCC., el teniente expulsado del Ejército poren un libro y en entrevistas periodísticas, y, a quien el fiscal pedía tres años de cárcel por filtrar la contabilidad interna de la UGT andaluza , son otros nombres de alertadores españoles que han terminado siendo desvelados.Por el contrario, constituye aún una incógnita quién se oculta tras, el informante que proporcionóal Süddeutsche Zeitung. La onda expansiva provocada por los Papeles de Panamá tuvo alcance planetario. Salpicaron a, así como a grandes fortunas, empresas y bancos. Se abrieron más de un centenar de investigaciones judiciales. Desde(Argentina) hasta(Islandia), pasando por el emir de Dubai o el presidente de Ucrania aparecieron en los documentos por sus sociedades opacas situadas en paraísos fiscales.En España, el exministro del PP José Manuel Soria –tuvo que dimitir–, el comisario europeo Miguel Arias Cañete , el exvicepresidente Rodrigo Rato , la hermana del rey emérito, famosos comohabían utilizado el bufete panameño para eludir el pago de impuestos a Hacienda.