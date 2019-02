Publicada el 19/02/2019 a las 10:58 Actualizada el 19/02/2019 a las 11:55

El Ministerio de Fomento considera que la articulación de un eventual tope para los precios del alquiler de viviendas correspondería fijarlo a los, según informa Europa Press.Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Infraestructuras del Departamento, Pedro Saura, al considerar que "son estas administraciones las queel mercado de la vivienda en sus respectivos territorios"."No hay un sólo mercado de la vivienda, hay muchos mercados en función de cada territorio", ha argumentado. Por ello, asegura que el Ministerio cree que deben ser "las administraciones autonómicas y locales, las que mejor conocen esos mercados, las que regulen sobre", añadió durante su intervención en el Executive Forum.La articulación de un tope para los precios de alquiler de vivienda se incluyó en elque el Gobierno alcanzó con Podemos El Gobierno no incluyó este máximo en el Decreto Ley de medidas para el mercado de alquiler que aprobó a finales de año, que no logró superar laal no lograr, entre otros, el apoyo de Podemos.Con su actual consideración de que deben ser los gobiernos locales y regionales quienes planteen los eventuales precios máximos en las rentas de la vivienda, Fomento defiende unal que mantiene en relación a la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC).En este sentido, en su intervención, el número dos de Fomento insistió en que las ciudades y las comunidades deben gestionar este nuevo tipo de transporte urbano en elRespecto al mercado de la vivienda, Saura indicó que la "clave de bóveda" para resolver los problemas y las tensiones del mercado del alquiler es aumentar la, "en particular la de vivienda social'.Asimismo, subrayó la necesidad de diseñar y poner en marcha unos ", que actualmente no existen en España".