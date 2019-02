El expresidente de Sacyr pide de dos a cuatro años de cárcel para Villarejo y la dirección del BBVA por el espionaje

Publicada el 21/02/2019 a las 06:00 Actualizada el 21/02/2019 a las 18:48

Querella del exvicepresidente de la CNMV

Los ejecutivos a los que presuntamente espió el excomisariopor encargo del expresidente del BBVAestán acudiendo a los jueces para denunciar la violación de sus conversaciones profesionales y, sobre todo, personales. Lo ha hecho el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas y antes el presidente del grupo Sacyr,, en una denuncia conjunta con el ex consejero del BBVAy el ex director general adjunto y consejero de SacyrEl pasado 12 de febrero presentaron en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, encargado de la investigar el espionaje , un escrito en el que pidenpara el excomisario y quienes le encomendaron el trabajo. Les atribuyen un, así como otro de descubrimiento y revelación decometido por funcionarios públicos. Ése sería el caso de José Manuel Villarejo que, según destaca la denuncia, se ha jactado de actuarLos denunciantes entienden que se trata de un “delito especial impropio agravado” debido a la “mayor facilidad” que tuvo el autor para cometerlo y a la “correspondiente indefensión para la víctima”. Además, subrayan que. Las supuestas escuchas se realizaron en entre 2004 y 2005. De las, Villarejo puso a disposición del BBVA el contenido de 750, así como mensajes de texto, señala el escrito presentado al juez.Este miércoles el exvicepresidente de la CNMV en esos años, Carlos Arenillas, ha anunciado que presentará una querella por el mismo motivo en sendas cartas que ha enviado al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y al presidente del regulador bursátil, Sebastián Albella.A Arenillas, Villarejo no sólo le intervino las llamadas telefónicas sino que, además,, según las informaciones publicadas por Moncloa.com El Confidencial . Al igual que Del Rivero, Benedito y De Ampuero en su denuncia, el ex número dos de la CNMV asegura en ambas cartas que el teléfono pinchado lo empleaba para sus comunicaciones personales, pero. De forma que no sólo se violentó su intimidad personal, sino que también pudo haberse visto. De ahí que inste tanto al Banco de España como a la CNMV a que revelen cuál es su posición en el procedimiento judicial que se sigue en la Audiencia Nacional.El espionaje, que el propio excomisario bautizó como Operación Trampa, se produjo enpara tomar el control del BBVA. En ese momento, Sacyr pretendía adquirir una participación significativa en el BBVA de hasta el 5%, explica el expresidente de la constructora en la denuncia, que junto con el 4,2% en poder de De Ampuero, podía otorgarle “una notable presencia en el consejo de administración” del banco. A esa maniobra se oponía Francisco González, que bautizó a sus rivales como