Publicada el 21/02/2019 a las 00:01 Actualizada el 20/02/2019 a las 20:54

ACS e Inditex, las empresas más desiguales

No solo desigualdad económica, también de género

El Impuesto de Sociedades recauda la mitad que hace 10 años

875 filiales en paraísos fiscales

Las grandes empresas españolas cada vez tienen más beneficios, pero no hacen partícipes de ellos a sus trabajadores. Ni siquiera lo hacen las compañías más ricas: las que cotizan en el Ibex 35. En ellas también está instalada la desigualdad. Así lo concluye Oxfam Intermón en su último informe, Reparto desigual. Cómo distribuyen valor las empresas del IBEX 35 [que se puede consultar en PDF en este enlace ], publicado este jueves. Los datos son reveladores: las grandes compañías ganan, pero sus empleados no sólo no ven incrementados sus salarios, sino que los ven disminuir. Así, en el último año,de ellas. "En promedio,", denuncia el documento.Pero estos datos no son de ahora. De hecho, es la misma tónica que se lleva repitiendo en los últimos nueve años, por lo que no parece que la crisis económica haya tenido influencia en las grandes empresas. Se considera que la recesión o, al menos, sus efectos, comenzaron a notarse en el año 2008. Pues bien, entre ese año y 2017. La cifra podría explicarse por la supuesta recuperación, pero el argumento pierde peso al analizar cómo han evolucionado los salarios en las mismas compañías. En la misma etapa, estos. El reparto de la mejora, por tanto, es muy desigual. Sobre todo si se observa también que los dividendos que estas mismas empresas han pagado a sus accionistas en el mismo periodo han subidoLa desigualdad salarial se da en todos los sectores productivos y en casi todas las empresas . Pero alcanza unas dimensiones mucho más exageradas en las compañías del Ibex 35. Según el informe presentado este jueves por la organización, el sueldo medio anual en las empresas que cotizan en el índice alcanzó los 37.612 euros en 2017, lo que supuso. Por contra, los primeros ejecutivos de las empresas vieron cómo sus salarios aumentaron. "Es evidente que los salarios en estas empresas se mueven a velocidades diferentes: al ralentí para las personas trabajadoras y a velocidad punta para la élite de las empresas", critica el documento.Y esas dos velocidades se notan, sobre todo, en empresas como. En ellas, el sueldo medio de los primeros ejecutivos fue de: en ACS fue de 22,3 millones; en Acciona, de 14,3; en Abertis, de 11,8; en Inditex, de 10,7; y en Banco Santander, de 10,6 millones. Unas cifras desorbitadas que, además, distan mucho de las que perciben sus trabajadores. ACS e Inditex, de hecho, son las más desiguales. En la primera,. Dicho de otro modo: la persona que menos gana en la constructora presidida por Florentino Pérez, según las tablas salariales de su convenio, "necesitaría trabajar 14 siglos para ganar lo mismo que el consejero delegado en un año".La misma desigualdad se da, además,. Y una vez más, se da en las mismas empresas: en Inditex, la retribución promedia de sus consejeros supera en 74 veces el sueldo medio de los empleados; en Acciona, en 63 veces; y ACS, en 59.Dentro de las empresas del Ibex existe otro tipo de desigualdad que, como la económica, afecta a todos los sectores y a casi todas las empresas: la de. Todas las compañías cuentan con planes de igualdad, asegura Oxfam, pero "ninguna facilita información con el suficiente nivel de desagregación" como para analizar la brecha salarial entre hombres y mujeres dentro de las compañías.No obstante, sí se puede hacer una estimación: hay muy pocas mujeres entre los cargos que más cobran en estas compañías. En 2017,. Además, en la alta dirección, solo el 21,8% de los puestos estaba detentado por mujeres."Poco ha cambiado desde 2010, primer año desde el que tenemos datos para este análisis", explica la organización. "Por entonces la presencia de mujeres en cargos ejecutivos era del 19,8%. A ese ritmo,. La igualdad de género no puede tardar un milenio más", añade.La crisis económica ha terminado, definitivamente, para las grandes empresas. Sus beneficios han crecido, pero estos no se han trasladado ni a los trabajadores ni al Impuesto de Sociedades, que continúa recaudando la mitad que hace diez años, antes del estallido de la crisis. ". Si las empresas ya ganan más que antes de la crisis, ¿por qué aportan mucho menos en impuestos?", se pregunta la organización en su informe.La diferencia se ve reflejada en la caída de los tipos efectivos —el porcentaje que realmente las empresas pagan de impuestos sobre sus resultados declarados—. "", explica el documento. Pero estos porcentajes también cambian según el tipo de empresa. De este modo, las más pequeñas pasaron de pagar un 25,4% en el 2000 a un 15,4% en 2016; las más grandes, en cambio, pasaron de pagar un 15,3% en el 2000 a un 6,14% en 2016."La reforma del Impuesto de Sociedades que entró en vigor el 1 de enero de 2015 y que redujo el tipo nominal para los grupos empresariales del 30% que había hasta entonces, al 28% para el 2015 y hasta el 25% a partir del 2016, no ayudó a revertir esta tendencia. En los últimos diez años,", asegura Oxfam.Por otro lado, el informe también destaca que, en 2017, las empresas del Ibex 35 mantuvieron. Pero también hay diferencias: mientras el Banco Santander tiene 207, casi la cuarta parte, otras no tienen ninguna. Es el caso, por ejemplo, de Aena, Bankia, Inmobiliaria Colonial y Merlin Properties. No obstante, a pesar de la cifra tan elevada, es de destacar que, por segundo año consecutivo, se ha reducido la presencia de las grandes compañías en paraísos fiscales. Así, indica la organización, se ve un "claro avance para erradicar este tipo de prácticas, que deberían ser seguidas por el resto de empresas"."Esto puede suponer la consolidación de un cambio de tendencia muy relevante", añade. Y es que. "No obstante, es necesario acelerar este proceso. A ese ritmo, las empresas del Ibex 35 tardarían siete años en liquidar su presencia en estos territorios", asegura el informe.