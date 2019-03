El BBVA se encuentra en la lista de bancos más “sucios” del mundo por sus inversiones en combustibles fósiles

Publicada el 12/03/2019 a las 20:34 Actualizada el 12/03/2019 a las 21:12

La ONG ambientalista Ecologistas en Acción denuncia que el BBVA es uno de los bancos que más invierte en combustibles fósiles y que, por tanto, se encuentra en la lista de, junto al Banco Santander. La organización ecologista acusa a la empresa de greenwashing: a pesar de la retórica de respeto ambiental que el banco promulga, la institución financiera es uno de los bancos que más contribuye al cambio climático, por lo que señalan lacon la conservación del medio ambiente".La crítica de Ecologistas en Acción está dirigida a los accionistas del banco con el objetivo de que demuestren si cumplen con su compromiso en la lucha contra el cambio climático, ya que el 20 de marzo se publica la décima edición del informe Fossil Fuel Finance Report Card, una clasificación anual que muestra elde los principales bancos internacionales, y al que la ONG ya ha tenido acceso. Desde la organización denunciante observan que este informe "saldrá a la luz cinco días después de que el BBVA celebre su Junta General Ordinaria de Accionistas" y que los bancos "tienen que hacer sus deberes parafijados por el Grupo de Expertos para el Cambio Climático."El BBVA ha aumentado desde 2016 su inversión en algunos de los combustibles fósiles más sucios del planeta como el petróleo, el gas de fracking o el desarrollo del gas natural licuado. Las emisiones de gases de efecto invernadero del gas natural, y del gas de esquisto en particular, son recurrentemente –y de forma creciente– puestas bajo el foco por la comunidad científica, que alerta de su gran aportación al cambio climático por las fugas de metanoAsimismo, el BBVA ha mantenido una fuerte inversión en el carbón. La inversión de este banco en otros combustibles fósiles de alto impacto climático como las arenas bituminosas o las perforaciones en el Ártico o en aguas ultraprofundas tampoco ha sido desdeñable", critican desde Ecologistas en Acción.Por tanto, con acciones como estas el banco no cumple con la hoja de ruta impuesta por los expertos: "Los compromisos de desinversión son muy", aseveran. Y explican que las medidas de la empresa no son muy estrictas, que no excluyen el fracking, oleoductos y gasoductos, y que sólo hace pactos explícitos en relación a las inversiones, pero no sobre la gestión de fondos o seguros, que parece que no se aplican sobre estos sectores que "mueven miles de millones de euros".