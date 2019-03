Inditex baja en bolsa porque crece menos de lo esperado, mientras Amancio Ortega se embolsa 1.626,2 millones

Publicada el 13/03/2019 a las 09:51 Actualizada el 13/03/2019 a las 10:28

Amancio Ortega recibirá este año 1.626,2 millones en dividendos de Inditex

32 millones para empleados

La cotización de las acciones de Inditex llegaba a registrar unen los primeros instantes de negociación en la Bolsa de Madrid, convirtiéndose así en el valor más bajista de la apertura del Ibex 35, después de que la compañía gallega haya presentado sus cuentas del ejercicio fiscal 2018-2019 (del 1 de febrero de 2018 al 31 de enero de 2019).En su último año fiscal, Inditex registró unlo que supone un incremento del 2% respecto al ejercicio anterior y del 12% a tipo de cambio constante, informó este miércoles la compañía, que ha anunciado una nueva política de dividendo, con un alza del 'pay out' al 60% y un dividendo extraordinario de un euro.Lasdel grupo alcanzaron los 26.145 millones de euros, un 3% más, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 5.457 millones de euros, un 3% superior.Las ventas a tiendas comparables crecieron un 4%, con avances en todas las zonas geográficas y formatos, así como enal tiempo que las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 7%.Asimismo, las entregas 'online' crecieron un 27% y alcanzaron los, lo que supone ya el 14% de ventas en los mercados con tienda en Internet.El margen bruto mejoró, creciendo un 4%, hasta los 14.816 millones de euros, tras mantener las políticas comerciales no promocionales y todo ello en un entorno de "fuerte" impacto negativo de la divisa por la fortaleza del euro.Pese al avance del beneficio y de las ventas en 2018, se trata del, cuando aumentaron un 0,2%, y también de la facturación desde que la compañía salió a Bolsa. La desaceleración del crecimiento en beneficio y ventas es consecuencia del efecto divisa, según ha explicado la compañía.El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega , ingresará este añoen concepto de dividendos de la compañía, por encima de los 1.386 millones que percibió por este concepto el año pasado.En los 1.626,2 millones de euros que ingresará Ortega este año se incluye, además del dividendo ordinario, el dividendo extraordinario dea repartir en tres años que la firma textil propondrá a la junta de accionistas.En concreto, el consejo de administración planteará a la junta, que se celebrará en julio, una. El dividendo ordinario supondrá un 'pay out' del 60% del beneficio -frente al 50% actual-, y además se distribuirá, como dividendo extraordinario, un total de un euro por acción a percibir entre los años 2019, 2020 y 2021.El primer efecto de esta política es un incremento del dividendo del 17% en el presente año, que supone repartir 0,88 euros por acción, 0,66 euros como dividendo ordinario y 0,22 euros, extraordinario. Un primer pago de 0,44 euros se realizaría el 2 de mayo de 2019 y el segundo pago por la misma cantidad el 4 de noviembre de 2019.Amancio Ortega es eldel gigante textil, con una participación del 59,294%, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones.En 2018, la compañía ha pagado a los accionistas en concepto de dividendo un total deAsimismo, en línea con los planes de la compañía de participación de los empleados en el crecimiento de los beneficios, la compañíaentre los aproximadamente 92.000 empleados que tienen más de dos años de antigüedad, dentro del segundo ciclo del Plan 2017-2018, que reparte un 10% del incremento del beneficio.En concreto, siete millones de euros corresponden alen el presente ejercicio y 25 millones corresponden a una aportación adicional decidida por la empresa para completar el Plan, por encima de los 21 millones aportados el año anterior.En total se han distribuido 153 millones de euros entre los años de vigencia del. A partir de 2019 entrará en vigor un nuevo Plan con objetivos específicos que, en el caso de los equipos de tienda, estará ligado al incremento de ventas.La compañía ha destacado que el Plan supone un incentivo más a añadir a las retribuciones variables existentes, que globalmente sumanque la compañía reparte entre los empleados que integran la plantilla. En total, la compañía distribuye 4.136 millones de euros en concepto de remuneración salarial.