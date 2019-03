Los contribuyentes podrán acceder desde este viernes a sus datos fiscales y la 'app' para la Renta 2018

Publicada el 13/03/2019 a las 12:47 Actualizada el 13/03/2019 a las 14:17

Se suprime la predeclaración

Se podrá imprimir la vista previa del borrador

La Agencia Tributaria pondrá desde este viernes a disposición de los contribuyentes, que contará con mejoras, para la Campaña de la Renta de 2018, que, según han confirmado a Europa Press en fuentes de la Agencia Tributaria.Lacomenzará el próximo día 2 de abril para la presentación por Internet y por teléfono, y se prolongará hasta el día 1 de julio, según el calendario del contribuyente elaborado por la Agencia Tributaria.Los contribuyentes que prefieran que sea la Agencia Tributaria la que les llame para la presentación de su declaración, pueden concertar cita previa a partir del 1 de abril, por, mientras que los que opten por la presentación presencial podrán hacerlo a partir del 14 de mayo.Asimismo, el Ministerio de Hacienda ha decidido suprimir la denominadaen papel porque esos documentos generaban en ocasiones duplicidades de presentación que posteriormente había que depurar y podían generar retrasos en el caso de las rentas con resultado a devolver, según han explicado fuentes de la AEAT.La eliminación de la predeclaración figura en la orden ministerial publicada este miércoles en el Boletín oficial del Estado (BOE), por el que se aprueba elpara la próxima declaración, cuya campaña comienza el 2 de abril y finalizará el próximo 1 de julio.En concreto, este añola posibilidad de obtener la declaración y sus correspondientesgenerado a través del servicio de tramitación del borrador/declaración de la AEAT.Hasta ahora, los contribuyentes podían realizar su declaración a través de la plataforma digital de la AEAT y descargarse el modelo cumplimentado de declaración antes de confirmarlo, de forma que los datos quedaban ya registrados e incluidos en la base de datos de laEn algunos casos los contribuyentes podían confundirse al pensar que habían realizado la declaración, cuando no llegaban a confirmarla, y en otras ocasiones los contribuyentes que optaban por esta opción procedían a imprimir el modelo tributario con el resultado para poder consultarlo con su. Esto generaba duplicidades y retrasos porque en algunas ocasiones el asesor o el banco lo presentaba también.En su lugar, la declaración deberá presentarse por medios electrónicos a través de, en la sede electrónica de la AEAT, a través del, o en lasprevia solicitud de cita, así como en las oficinas habilitadas por las comunidades autónomas, ciudades con Estatuto de Autonomía y entidades locales para la confirmación del borrador de declaración.Si la declaración fuera a ingresar, el contribuyente podrá domiciliar el ingreso obteniendo un número de referencia completo (NRC) de su entidad bancaria o bien podrá efectuar el pago a través de unen una entidad colaboradora que deberá imprimir y proceder a efectuar dicho ingreso.En cualquier caso, el contribuyente podrá imprimir, igual que en años anteriores, una, si lo que quiere es chequear en formato físico antes de presentar, han precisado fuentes de la AEAT. Eso sí, esta impresión de la vista previa no servirá para la presentación física.Desde el organismo recuerdan que en el año 2014 ya se eliminaron las, en un contexto de paulatino incremento de las declaraciones por Internet, que posteriormente se vio reforzado por la creación de Renta Web o el adelanto de los servicios de asistencia, entre otros.De hecho, la pasada campaña se cerró con un porcentaje de presentación por Internet delcon respecto al total de presentaciones de Renta, cuando a principios de la actual década el porcentaje no alcanzaba el 50%.Esta evolución ha supuesto también una aceleración de las presentaciones en el, el que se corresponde con la presentación no presencial. El pasado año en este periodo se habían presentado ya 776.000 declaraciones más que en el mismo periodo del año previo.De ese incremento, 235.000 fueron contribuyentes que un año antes esperaron a recibir asistencia en las oficinas a partir de mayo y, sin embargo, el año pasado ya sí aprovecharon las distintas vías depara acelerar el proceso y, en su caso, la devolución, evitándose desplazamientos a las plataformas de asistencia presencial.Además, cerca de un tercio de los contribuyentes que hace dos años acudieron a las oficinas de la Agencia para que se les ayudara a confeccionar sus declaraciones y que, sin embargo, no hicieron ninguna modificación con respecto a los cálculos iniciales que les propuso la AEAT, el pasado año ya sí optaron por vías no presenciales, evitándose así desplazamientos y teniendo la oportunidad de recibir antes, en su caso, laque les correspondiera.