Nadia Calviño acusa a Alcoa de tener una actitud "poco seria" y "poco responsable" en Galicia

Publicada el 31/03/2019 a las 18:49 Actualizada el 31/03/2019 a las 18:50

La ministra de Economía, Nadia Calviño , ha defendido el "compromiso claro" del Gobierno para tratar de garantizar unen A Coruña y Avilés, pero ha criticado lade la compañía norteamericana por "arrojar dudas" sobre el futuro de la planta de San Cibrao."A mí me parece que es poco responsable por parte de una empresa que está en proceso de cierre de algunas plantas arrojar dudas y generar incertidumbres a los trabajadores, es poco serio,", ha asegurado, en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.En todo caso, aunque ha confirmado que "hay ofertas" para las plantas de Galicia y Asturias, ha eludido responder si Alcoa se está mostrando colaborativa porque "una de las características de este tipo de procesos es que".Lo que sí ha "quedado claro", según Calviño, es que el Gobierno en estos diez meses "no" se ha puesto "de perfil" y ha tomado "las riendas" ante un "".La ministra de Economía también ha puesto en valor el "paso fundamental" adoptado en el Consejo de Ministros de este viernes para la construcción de las nuevas fragatas F-110 en Navantia en Ferrol, con un "presupuesto muy importante" de 4.300 millones de euros y una previsión de mantener "8.000 puestos de trabajo" que supone "muy buena noticia para Ferrol y para Galicia".Calviño sostiene, además, que no hay marcha atrás porque