Nueva tanda de sentencias que confirman la situación de 'falsos autónomos' de los repartidores de Glovo

Publicada el 11/04/2019 a las 18:26 Actualizada el 11/04/2019 a las 18:27

Tres nuevas sentencias emitidas durante esta semana constatan que repartidores de Glovo tenían" constatada con la empresa y ordena que sean readmitidos con una indemnización. Las resoluciones proceden todas del Juzgado de lo Social número 1 de Madrid y decretan que fueron despedidos de forma improcedente por Glovo, pues la empresa no justificó motivo alguno para su despido.Además, reproduce partes de la sentencia emitida en febrero por el Juzgado de lo Social número 33 de Madrid y que ya reconoció queoperaba como falso autónomo, así como el dictamen emitido por la Inspección de Trabajo en Valencia."En el contexto de la economía colaborativa, cuando las personas prestan efectivamentea través de plataformas colaborativas, esto es un indicio de que dichas personas no reúnen las condiciones para ser consideradas trabajadores, aunque la breve duración, la escasez de horas de trabajo, el trabajo discontinuo o la baja productividad no pueden excluir por sí mismos una relación de empleo", recoge el fallo judicial.También incide en que "la inviabilidad para el repartidor de que, con sus medios y desvinculado de la plataforma, pueda llevar a cabo, conecta con la otra nota que califica como laboral la relación contractual: la ajenidad".Por su parte, desde el sindicato UGT han aseverado que estos fallos judiciales son "" porque, además, "determinan el convenio colectivo de logística de Madrid como la referencia que debe fijar las relaciones laborales entre los repartidores y la empresa de mensajería y establecen una tendencia favorable a la laboralización de este tipo de trabajadores".El sindicato ha subrayado que se suman a la dictada el pasado 8 de abril sobre un trabajador con un contrato mercantil. En este caso, era un trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE)."Estas sentencias fijan sin ningún género de duda que hay una relación laboral y establecede la Comunidad de Madrid para los trabajadores que fueron despedidos de forma improcedente y sin justificación", ha añadido.Por tanto, UGT valora estas decisiones judiciales que ratifican el compromiso del sindicato en incluir este tipo de trabajos dentro de la negociación colectiva, como es el caso del acuerdo marco de Hostelería donde se incluye en el ámbito funcional a las plataformas digitales que reparteny se fija en los grupos profesionales la categoría de repartidor de plataformas digitales.