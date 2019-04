El Santander gana 1.840 millones y CaixaBank más de 500 hasta marzo

Publicada el 30/04/2019 a las 11:55 Actualizada el 30/04/2019 a las 12:29

Caixabank

Unicaja

Elregistró un beneficio neto atribuido deen el primer trimestre de este año, lo que supone un(-8% en euros constantes) con respecto al mismo periodo del año anterior al haberse contabilizado un cargo neto de 108 millones de euros por la venta de activos y reestructuraciones.En concreto, este cargo incluyepor la venta de la participación del 51% de Prisma en Argentina y 180 millones de euros de pérdidas derivadas de la venta de una cartera de insmuebles residenciales en España, más un cargo de 78 millones de euros por los costes de resstructuración en Reuno Unido y Polonia. La entidad elevó su margen de intereses un 3% en el primer trimestre (un 5% en términos constantes), hasta los 8.682 millones de euros, y aumentó los préstamos y los depósitos un 4% y un 5% en euros constantes, respectivamente.Elobtuvo un beneficio neto atribuido deen el primer trimestre de 2019, un 24,3% menos que el mismo periodo de 2018, por ausencia de extraordinarios, y sin este efecto el resultado trimestral hubiera crecido un 4,3%.Según ha informado este martes a la(CNMV), el resultado se ve impactado por la no atribución de los resultados de Repsol y BFA —63 y 76 millones en 2018, respectivamente—, así como por la revalorización en 2018 de la participación de BPI en Viacer (54 millones).El beneficio trimestral del banco(negocio de los bancos con clientes minoristas y empresas), que alcanzan los 2.027 millones (+0,9%), apoyados por un aumento del margen de intereses del 2,9%, hasta los 1.237 millones, y a pesar del descenso de las comisiones del 2,2%, hasta los 612 millones.Elha obtenido un beneficio neto deal cierre del primer trimestre de 2019, lo que supone un aumento del 10,2% respecto al mismo trimestre del ejercicio 2018 y se traduce en una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) del 6,6%, según informa la propia entidad en un comunicado.El grupo bancario atribuye la mejora de este resultado a un, impulsado por los ingresos por comisiones, y a una disminución de los gastos de explotación del 3,4% junto a unas reducidas necesidades de saneamientos, motivadas tanto por la caída del volumen de activos no productivos como por los altos niveles de cobertura existentes.Asimismo, la entidad destaca en este período ely la disminución de los activos no productivos, la continuidad de altos niveles de cobertura, el incremento del crédito y de las nuevas operaciones de financiación crediticia a empresas y particulares, y los altos y holgados niveles de liquidez.