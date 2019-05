Publicada el 21/05/2019 a las 09:07 Actualizada el 21/05/2019 a las 10:02

EEUU 'subestima a Huawei'

El Departamento de Comercio de EEUU ha emitido unade duración en favor de Huawei y 68 de sus filiales no estadounidenses que autoriza al fabricante chino a llevar a cabo ciertas actividades necesarias para el mantenimiento de las operaciones de redes existentes y para el soporte de servicios móviles existentes, después de que la compañía fuera incluida el pasado jueves en la lista negra de empresas con las que las firmas estadounidenses no pueden hacer negocios sin permiso del Gobierno."La licencia temporal concede a los operadores tiempo para realizar otros arreglos y espacio al Departamento para determinar las medidas a largo plazo apropiadas para los proveedores de telecomunicaciones americanos y extranjeros que actualmente confían en los equipos de Huawei para servicios clave", declaró el secretario de Comercio de EEUU,. "A corto plazo, esta licencia permitirá el mantenimiento de las operaciones relacionadas con los actuales usuarios de móviles de Huawei y redes rurales de banda ancha", añadió.El indulto a Huawei, que estará en vigor durante 90 días a partir del 20 de mayo de 2019, permitirá también"crucial" para el mantenimiento de la integridad y fiabilidad de las redes y equipos existentes y totalmente operativos. En este sentido, el Departamento de Comercio de EEUU precisó que los exportadores deberán contar con certificaciones, que estarán a disposición cuando así lo requiera el Buró de Industria y Seguridad (BIS), en relación con su uso de esta licencia temporal. "Con excepción de las transacciones autorizadas explícitamente por la licencia temporal, cualquier exportación, reexportación o transferencia en el país de artículos sujetos a restriccionesemitida tras su evaluación por el BIS y bajo presunción de denegación", explicó el Departamento de Comercio, añadiendo que examinará al cabo de 90 días la posibilidad de prorrogar esta licencia temporal.El presidente de Estados Unidos,, aprobó la semana pasa una orden ejecutiva que impedía a las empresas tecnológicas estadounidenses utilizar dispositivos elaborados por compañías que puedan suponer "un", invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que da al presidente la autoridad de regular el comercio en respuesta a una emergencia nacional que amenace al país. Posteriormente, el Departamento de Comercio de EEUU incluyó a Huawei Technologies y a 68 filiales en más de una veintena de países en una lista de entidades a las que las compañías estadounidensessin permiso del Gobierno de Estados Unidos.Por su parte, Huawei ha remarcado que esta ordencon "alternativas más caras y de menor calidad, dejando a EEUU rezagado en el despliegue de 5G y perjudicando los intereses de sus empresas y consumidores. Además ha advertido de que las "irracionales" restricciones infringirán los derechos de Huawei y plantearán otros graves problemas legales.Tras la inclusión de Huawei en la lista negra,que requieran la transferencia de productos de hardware y software, excepto aquellos cubiertos por licencias de código abierto. Asimismo, los fabricantes de microprocesadores Intel, Qualcomm, Xilinx y Broadcom habrían puesto en marcha planes para restringir sus suministros a la compañía china.Por su parte,, fundador y consejero delegado de Huawei, ha señalado este martes en una entrevista a la cadena estatal CCTV que el alivio temporal de las restricciones comerciales por parte de Estados Unidos tienen poco sentido para la compañía, ya que. Además ha recalcado que el 5G de Huawei no se verá afectado y que el Gobierno de Estados Unidos está subestimando las capacidades de Huawei.