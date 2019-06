Trabajo exige al Banco de España que "pida perdón" por lo que dijo de la subida del salario mínimo

Publicada el 04/06/2019 a las 12:50 Actualizada el 04/06/2019 a las 13:06

La secretaria de Estado de Empleo,del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) porque "no se corresponden con la realidad".Así lo ha señalado la secretaria de Estado en la rueda de prensa de, donde ha pedido a la institución monetaria que "reconozca su error", porque los datos de contratación "son mostrencos".a los que nos tiene acostumbrados el Banco de España y su gobernadorha criticado Valdeolivas, tras insistir en que "el mercado de trabajo es muy sensible".Valdeolivas ha resaltado que "quiere pensar que los datos del Banco de España se hicieron de forma rigurosa". No obstante, considera que si se hicieron de forma rigurosa, con ese mismo rigorEl Banco de España afirmó la semana pasada en su informe anual de 2018 que era "prematuro" afirmar que la, aprobada para este año no estuviera impactando en el empleo, ya que se disponen de "muy pocos datos agregados", e insistió en la conveniencia de ligar las subidas salariales al aumento de la productividad.Sin embargo,publicado en febrero, apuntaba que la medida de subir el SMI a 900 euros podría suponer la destrucción de, el equivalente al 0,8% de los 16 millones de ocupados a tiempo completo existentes en el mercado laboral.