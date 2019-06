Gestha prevé un acuerdo entre Hacienda y Shakira para que pague 27 millones y evite la cárcel

Publicada el 06/06/2019 a las 12:53 Actualizada el 06/06/2019 a las 13:48

Losauguran un acuerdo entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado yy sus asesores. Así, la artista colombiana sería condenada sólo a 24 meses, por lo queal sustituir las penas por multas y siempre y cuando no cometa ningún otro delito durante ese periodo. La cantante decidió adelantar su cita judicial y ha declarado en la mañana del jueves en el marco de la investigación por fraude fiscal. La pena se rebajaría casi en 20 millones, descendiendo así hasta losGestha, que critica las ventajas de los acuerdos, como se recoge en un comunicado, pedirá a laque dé instrucciones a la Abogacía del Estado para que la negociación incluya un esclarecimiento total de los hechos y de los colaboradores participantes de la evasión fiscal, además de la petición de que se fijen unas multas que no sean más bajas que en el proceso administrativo y del pago de las cuotas defraudadas.Desde Hacienda, los técnicos apoyan que, para quedarse así al menos en los márgenes de lo que serían las sanciones mínimas por infracciones tributarias muy graves (65,6%) y la infracción tributaria grave (39,4%), descontando ya las reducciones en caso de conformidad (-30%) y pago (-25% de la sanción reducida por conformidad).Además, Gestha pide que en los acuerdos se contemple expresamente las, como urdidores de la trama de evasión. Mientras tanto, como recoge Europa Press, Shakira ha declarado este jueves ante la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat, en Barcelona. Ha alegado ante la juezay quea Hacienda, por lo que no cometió ningún delito fiscal.En una hora y cuarto de declaración, la artista ha intentado explicar, sólo en respuesta ante las preguntas de su abogado, José Ángel González Franco, que pasó menos de 183 días en España. Así, Shakira ha listado los conciertos y eventos en los que actuó en distintos lugares y países.La cantante colombiana está siendopor un supuesto fraude de más de 14,5 millones en IRPF e Impuesto de Patrimonio.