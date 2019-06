Google asegura que un impuesto digital sólo en España "no será óptimo" y apuesta por una regulación única europea

Publicada el 19/06/2019 a las 12:54 Actualizada el 19/06/2019 a las 13:12

Control "absoluto" sobre sus datos

rechaza que se establezca un, ya que "", y en su lugar ha vuelto a abogar por unapara todos los países europeos con el fin de adaptarse al nuevo entorno digital.Así lo ha señalado este miércoles la directora general de Google España y Portugal,, en declaraciones a los periodistas tras inaugurar el I Encuentro Nacional de Mujeres Digitalizadoras, promovido por Google.org, junto a Fundación Mujeres y Fundación Cibervoluntarios, y en el que también ha estado presente la ministra de Economía y Empresa en funciones,"Siempre hemos dicho que estamos a favor de que haya una reforma fiscal para", ha indicado Clemares, quien ha matizado que la recomendación de la compañía es que se lleve a cabo". En este sentido, ha abogado por "una regulación única europea" y ha rechazado que "cada país defina un marco diferente", ya que en la compañía creen que "no será óptimo".El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene la intención de recuperar el, que aprobó ya el pasado mes de enero y cuya tramitación quedó paralizada por la convocatoria de elecciones generales.El nuevo tributo gravará aquellasy con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. En concreto, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, el impuesto aprobado en enero gravaba el 3% de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.De esta forma, el impuesto se dirige a las plataformas que ponen en contacto el que ofrece servicio y lo adquiere, pero no al que genera el producto. El Gobierno estimó unacon este tributo que pretende volver a reactivar.Fuencisla Clemares ha defendido este miércoles quepara la empresa tecnológica y ha asegurado que las personas que utilizan los servicios de Google tienen un "" sobre sus datos.Así lo ha señalado Clemares en declaraciones a los periodistas tras inaugurar el encuentro, después de que el consejero delegado de Apple,, advirtiese el domingo a las empresas de Silicon Valley de que deben hacerse responsables del "caos" que han generado con sus tecnologías.La directora ha afirmado que la privacidad de los usuarios es una "prioridad" que tienen en Google, motivo por el que la compañía "siempre" trabaja para conseguir que los datos personales estén seguros, haya transparencia sobre los datos que dispone de los usuarios y éstos los puedan controlar.A este respecto, ha subrayado queEl consejero delegado de Apple instó el pasado domingo en un discurso en la Universidad de Stanford (Estados Unidos) a no aceptar la pérdida de privacidad en Internet a cambio de beneficiarse de los nuevos avances tecnológicos.