La Autoridad Fiscal plantea una renta mínima compatible con el empleo que reduciría hasta un 60% la pobreza severa

Publicada el 24/06/2019 a las 18:52 Actualizada el 24/06/2019 a las 19:25

Dos opciones con distintos tramos de renta

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) propone una renta mínima estatal que reduciría hasta un, que llegaría a 1,8 millones de hogares y sería compatible con el empleo.Así lo sugiere en un informe en el que analiza la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, en febrero de 2017 y a propuesta de UGT y CCOO, tomó en consideración el Parlamento de España para establecer una prestación de ingresos mínimos.Esta propuesta de los sindicatos presenta, según la AIReF, un "" fiscal (más de 7.000 millones de euros) en relación con la reducción de pobreza severa que sería del 27,6% y con el número de hogares a los que alcanzaría (1,1 millones).Por el contrario, las propuestas alternativas de la AIReF tienen un menor coste fiscal, unos 1.500 millones de euros menos, al que hay que añadir un ahorro de en torno a. Además, presenta mejores resultados en términos de reducción de la pobreza severa, hasta un 60,4%.Este nuevo sistema, según precisa la AIReF, debería introducirse de manera gradual a lo largo de 3 años, lo que supondría anualmente una décima más de déficit estructural, "cuya compensación con otras medidas resulta factible".Para el acceso a esta prestación, la AIReF propone establecer como requisito principal la renta del hogar, marcando tramos de renta, pero focalizando la ayuda en la pobreza severa. Además, plantea hacer la prestación compatible con el empleo, permitiendo que actúe como un complemento salarial hasta un determinado umbral."Se eliminaría el requisito de inscripción como desempleado y se permitiría la compatibilidad de la prestación con el empleo, actuando así como un complemento salarial hasta un determinado umbral en el que se haya alcanzado un salario suficiente", subraya.En cuanto al diseño institucional, sugiere:, evitando el solapamiento entre las prestaciones de diferentes administraciones; asegurar la complementariedad con otras políticas activas de empleo y la prestación de servicios sociales complementarios, y establecer una ventanilla única a través de los trabajadores sociales."La prestación, que se encuadraría dentro del sistema de Seguridad Social como una prestación no contributiva, podría ser gestionada mediante el principio de ventanilla única a través de los trabajadores sociales", señala el informe. Asimismo, propone establecer como requisito la inscripción en la Agencia Tributaria para agilizar trámites y reducir el riesgo de fraude.La AIReF plantea dos opciones, con distintos tramos de renta. En la primera propuesta se recibiría una prestación del 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) y un complemento por hijo a cargo (con un máximo de tres hijos) de. En la segunda, la ayuda sería desde el 10% hasta el 80% del IPREM, a lo que se añade un complemento por hijo de hasta 1.680 euros anuales.El coste fiscal de ambas opciones sería de 3.500 millones de euros -teniendo en cuenta el ahorro de 2.000 millones por la supresión de otras prestaciones nacionales y autonómicas-, frente a los más de 7.000 de la propuesta de los sindicatos.Para la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España), es "urgente de dotar de ingresos a los casi 600.000 hogares que actualmente carecen de ellos". Por ello, considera que esta propuesta "en principio, parece ir en la dirección correcta"."Un sistema de rentas mínimas estatal ha de centrarse en no dejar a las personas que lo necesitan fuera del sistema, al tiempo que ha de ser complementario a los sistemas de las Comunidades Autónomas, garantizando que no se sustituyen unos recursos por otros", ha declarado el presidente de EAPN España.