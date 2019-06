La CNMV investiga a varios fondos buitre por haber tomado el control de la empresa de apuestas Codere

Publicada el 24/06/2019 a las 14:55 Actualizada el 24/06/2019 a las 15:28

La familia Martínez Sampedro, fundadora de la empresa de juegos de azar Codere y dueña del 18,5 % de su capital, ha iniciado una batalla legal en EEUU para reclamar la documentación que pruebe la toma de control "ilegal" –a su juicio– de esa compañía por parte de los fondos buitre que controlan el grupo. Los Martínez Sampedro, igualmente, han presentado una denuncia antepara que obligue a estos fondos a presentar una OPA por el 100% del capital porque entienden que han actuado de forma concertada. La CNMV la ha admitido a trámite y se encuentra investigándola.El expresidente de Codere, José Antonio Martínez Sampedro, y su hermano, Luis Javier Martínez Sampedro, han impulsado una petición a la Corte de Connecticut para que exija que entregue toda la documentación en su poder relativa al caso a Silver Point Capital, Contrarian Capital Management –dos de los fondos buitre presentes en el accionariado de Codere– y Norman Sorensen, el actual director de la compañía. Una vez entregada parte de esa información, los Martínez Sampedro han solicitado a dicho tribunalLo que denuncia la familia fundadora de Codere es que Silver Point y el resto de fondos que se han hecho con el control de la compañía habrían incumplido la ley, que les obligaría a haber lanzado una OPA por el total de las acciones de la empresa en el momento en el que tomaron el timón de la misma. A juicio de los Martínez Sampedro, los fondos buitre se pusieron de acuerdo para maniobrar contra ellos, los antiguos propietarios, y. Por separado, ninguno de ellos podría tener el dominio de Codere porque no cuentan con el porcentaje suficiente de acciones. Unidos, por el contrario, estos accionistas suman más del 30% del capital, el umbral por encima del cual es obligatorio hacer una OPA si los diferentes actores se conciertan."Confíamos en que la CNMV, bien porque el tribunal de Connecticut nos deje llevarle el 'discovery' ya o bien porque reclamen la documentación probatoria, haga una evaluación que coincida con la nuestra de que aquí ha habidoy actúe en consecuencia", ha subrayado José Antonio Martínez Sampedro, quien ha acusado a la actual dirección de la empresa de una pérdida de valor de la compañía por 700 millones de euros desde que los fondos tomaron el timón de la misma.De hecho, Codere afronta este miércoles una junta crucial para su futuro en la que la familia Martínez Sampedro pide el cese del director ejecutivo de la firma, Norman Sorensen, como consejero independiente, al tiempo que ha cuestionado las cuentas de la compañía. Asimismo, se prevé la salida de los hermanos José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro del consejo al no renovarles en sus cargos en dicha junta,Los Martínez Sampedro han denunciado el impedimento para hablar con los auditores sobre las cuentas de Codere y la existencia de "relevantes" pagos realizados por la compañía, "aparentemente por orden directa de Silver Point, que no parecen responder a servicios efectivamente prestados a la sociedad,". A ello se suma, según han señalado, que Sorensen ejerce sus competencias de organización del consejo de forma "discriminatoria" en favor de los consejeros de Silver Point, con el 23,1% del capital, y en contra de los de la familia Martínez Sampedro.Además de la familia Martínez Sampedro, el gestor del fondo Silver Point Capital Management, Edward Arnold Mule, controla de manera indirecta el 23,35% de las acciones del grupo; mientras que el gestor del fondo Abrams Capital, David Abrams, posee el 8,788% del total del capital social, y el gestor de Contrarian Capital Management, Jon R. Bauer, controla el 7,273%. El resto del capital social de la compañía está controlado directamente por Turnpike Limited (2,235%), VR Global Partners (2,488%), Alden Global Oportunities (3,4%) y Agbpi Fund (1,115%).