El Banco de España constata el encarecimiento de las hipotecas tras los últimos cambios legales

El Banco de España ha constatado un encarecimiento del tipo de interés medio aplicado a los, hasta el entorno del 2,4%, entre septiembre de 2018 y abril de 2019, que no ha observado en otros segmentos ni en la compraventa de viviendas de otros países del entorno, y afirma que podría estar relacionado con los cambios legislativos introducidos en los últimos meses en materia de crédito inmobiliario y de compra de vivienda.Desde noviembre de 2018 los bancos pagan el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados cuando se suscribe una hipoteca y, además, el Gobierno aprobó el marzo la nueva, recoge un abaratamiento de los intereses de demora y de amortización anticipada y aumenta los meses de impago antes de que se ejecute un crédito, además de obligar a los bancos a informar mejor a los clientes.El Banco de España indica que a pesar de que los tipos de interés aplicados en las nuevas operaciones de crédito y en el resto de la financiación a familias y empresas han permanecido en niveles reducidos,, entre septiembre de 2018 y abril de este año, el coste para la adquisición de vivienda ha registrado unpor el aumento de tipos, al que hay que añadir un alza adicional de otros 10 puntos por la subida de las comisiones bancarias (30 puntos en total), que no se ha observado en otros países del entorno.Pese a este encarecimientos, la institución dirigida por Pablo Hernández de Cos destaca que lashan continuado siendo "holgadas" en los últimos meses, si bien el ciclo de relajación observado en los últimos años podría estar agotándose.Así, en el primer trimestre de 2019 se observa un(tanto en el segmento de compra de vivienda como en el de consumo y otros fines), mientras que estos habrían permanecido sin cambios para las sociedades no financieras.El Banco de España añade que los resultados de la encuesta del BCE sobre el acceso a la financiación de las empresas del área del euro señalan una nueva mejora en la percepción de lassobre la disponibilidad de financiación bancaria en el período comprendido entre octubre de 2018 y marzo de este año, si bien este avance ha sido el menor registrado desde 2014. En los últimos meses, el coste de la financiación bancaria ha continuado en niveles reducidos en la mayoría de los segmentos.De hecho, frente al encarecimiento del, la financiación de los préstamos al consumo ha caído en 20 puntos básicos.