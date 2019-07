El Constitucional anula el cálculo de la pensión a tiempo parcial por ser discriminatorio para la mujer

Publicada el 03/07/2019 a las 19:52 Actualizada el 03/07/2019 a las 20:18

La Seguridad Social cumplirá de forma "inmediata" con la sentencia del Constitucional sobre pensiones

El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado"inconstitucional, nulo y discriminatorio" el precepto que regula la cuantía de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial por considerar que vulnera tanto el derecho a la igualdad entre trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo como el principio de no discriminación de la mujer, según informa Europa Press.En concreto, el Constitucional, que ha estimado unaplanteada por la Sala Segunda del propio tribunal, ha declarado lay de un apartado del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.La sentencia considera que este incisoentre los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial en el cálculo de la cuantía de la pensión por el modo de computar el periodo de cotización.Además, también considera que una discriminación indirecta, "al evidenciarse estadísticamente que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres, lo que ocasiona un impacto adverso sobre los trabajadores de un determinado sexo".La resolución apunta que el precepto impugnado produce "una desigualdad de trato al faltar los requisitos de justificación objetiva y razonable de las diferencias que establece".También apunta quedesde el momento en el que, a una reducción razonable de la base reguladora para el trabajador a tiempo parcial en función de su menor base de cotización, se añade una reducción también del periodo de cotización para fijar la cuantía de la prestación, hecho que no se realiza en el caso de los trabajadores a tiempo completo.Para el Constitucional, "no resulta justificado que se establezca una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial" respecto a la reducción adicional de la base reguladora mediante un porcentaje derivado de un "coeficiente de parcialidad" que reduce el número efectivo de días cotizados.Esta diferenciación, según el Tribunal, "conduce a un resultado perjudicial en el disfrute de la protección de la Seguridad Social para los trabajadores contratados a tiempo parcial" y "afecta predominantemente a las mujeres trabajadoras".En esta línea, el Constitucional considera que esta afectación predominante a las mujeres trabajadoras es considerada expresamente en la sentencia comoconforme a la definición incluida en la Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.Por último, en cuanto al, el Pleno señala que no solo habrá de preservarse lo juzgado sino que, en virtud del principio de seguridad jurídica, el pronunciamiento tampoco se extenderá a las situaciones administrativas firmes.La Seguridad Social tiene la intención de cumplir "de forma inmediata" con la sentencia del Tribunal Constitucional.Según han señalado fuentes de la Seguridad Social a Europa Press, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha recibido este misma tarde la notificación del Tribunal Constitucional y sus estudios jurídicos se han puesto a estudiar de forma inmediata el contenido de la sentencia.Por otro lado, los servicios informáticos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) también están analizando cuáles van a ser las modificaciones tecnológicas a realizar en el sistema de reconocimiento de pensiones para poner en marcha una nueva aplicación que cumpla con lo establecido por el Constitucional.Además, se está trabajando para determinar losen los que el nuevo aplicativo estará listo. No obstante, se ha dejado claro que, en cualquier caso, lo establecido en la sentencia se aplicará(BOE), aunque se realice de forma manual de modo transitorio.Las distintas entidades implicadas de la Seguridad Social se reunirán mañana para poner en marcha la ejecución de la sentencia del Constitucional.Desde Trabajo se ha recordado que, aunque se trata de una, el actual la ha defendido porque fue acordada en el marco del diálogo social.