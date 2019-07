Las empresas "ocultan" tres de cada cuatro ofertas de empleo, según Adecco

Publicada el 04/07/2019 a las 10:19 Actualizada el 04/07/2019 a las 11:38

Canarias, líder en la utilización del 'networking'

Tres de cada cuatro ofertas de empleo en España,, aquellas vacantes que las empresas prefieren no hacer explícitas y que cubren, bases de datos, intermediarios o referencias de personas de confianza, según un estudio de Lee Hecht Harrison, división del Grupo Adecco.La mayoría de las personas que buscan empleo acceden a las ofertas, que son las que componen el mercado abierto, pero por esta vía están accediendo a tan sólo el 25% de todas las ofertas de empleo que hay en España, y no teniendo en cuenta el "mercado oculto", que supone el 75% de las ofertas o incluso más, según Adecco.Dentro de este mercado oculto, una de las herramientas más efectivas para conseguir un empleo es laconocida como networking. De hecho, más de la mitad de los trabajadores que se recolocan, el 52%, consiguen su empleo gracias a la red de contactos."Estos datos confirman una realidad de sobra conocida: los contactos son uno de los activos más valiosos en el mercado laboral y pueden ser clave para encontrar un empleo., apunta el informe.A través de la red de contactos, las empresas se ahorran costes en los procesos de selección, y, al mismo tiempo, evitanpara que no llegue a oídos de la competencia.Por su parte, Internet (las plataformas de empleo, los sitios web corporativos) es el método por el que dos de cada diez candidatos logran un empleo. En menor medida, están las candidaturas que se tramitan a través de un intermediario (7%) y el 1% que consigue un empleo gracias al redeployment,De acuerdo con este estudio, los porcentajes dea través de la red de contactos varían considerablemente en función de la comunidad autónoma.Canarias es la que más recurre a esta práctica, pues ocho de cada diez personas que se recolocan en la región lo han conseguido a través de sus contactos. Le siguen(68% en ambos casos), Asturias (67%) y Aragón y Galicia (60%).Pordel 52% se encuentran Madrid y Murcia, con un 51% y 50%, respectivamente; Castilla-La Mancha (42%); Andalucía y Castilla y León (41% en ambos casos); Cataluña y La Rioja (40%); Cantabria (39%); Extremadura (38%); Comunidad Valenciana (33%) y Navarra que, con un 20%, es la comunidad autónoma donde menos se recurre a la red de contactos para la recolocación.